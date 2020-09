A Rolling Stone magazin által a világ leglázadóbb koncertzenekarának kikiáltott Gogol Bordello 2014-ben már bizonyította a Budapest Park közönségének, hogy ők aztán tudják, milyen az igazi buli. 2021. június 28-án most visszatérnek a tett színhelyére, ahol egy eklektikus forgataggal és rengeteg tánccal várnak mindenkit.

Az 1999-ben alakult Gogol Bordello már több alkalommal megmutatta a magyar közönségnek, milyen is az igazi vigadalom. Világhírű az az elementáris energia, amivel lemezeik megszólalnak, és amit ha lehet, élő, őrült koncertjeiken még tetéznek. Ennek magját a zenekar alapító-frontembere, Eugene Hütz adja, aki egyszerűen képtelen egyhelyben megmaradni – fáradhatatlanul kutatja az újdonságokat és egy pillanatra sem ijed meg a kihívásoktól.

A csernobili katasztrófától családjával együtt nyugat felé menekült ukrán srác hosszú évekkel ezelőtt New Yorkban kötött ki, ahol hamar megtalálta a társaságát. A legkülönfélébb embereket gyűjtötte maga köré, zenekarában volt ecuadori, orosz vagy éppen etióp száramzású is. Ennek az információnak a tudatában talán már nem is olyan meglepő az a sokszínűség és eklektikusság, ami a zenéjüket immáron több mint húsz éve jellemzi.

Legutóbb 2017-ben jelentkeztek új anyaggal, ami a Seekers and Finder címet viseli, és ami azt az igét hirdeti, hogy éljünk a jelenben, a való világban. A lemez különlegessége, hogy Hütz olyannyira nem bírt a fenekén maradni, hogy a 11 dal összesen 3 kontinensen – Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Kelet-Európában-, illetve az azok közötti hosszú utakon született meg.

„Soha nem éreztem elégnek egyetlen otthont, rögtön háromra volt szükségem. Ezek kiegészítették egymást, és tényleg azt éreztem, hogy összességében egy szilárd bázist adtak nekem. Mikor megvolt ez az érzés, valahogy rögtön elkezdtek jönni a dalötletek is. Ez az anyag tehát ebben a háromszögben született meg, de mégis akkor került igazán a figyelem középpontjába, mikor visszaköltöztem New Yorkba” – fejtette ki.

A Gogol Bordello korábban dolgozott már a világhírű producerrel, Rick Rubinnal, de léptek már fel Madonnával közösen, a legutóbbi lemezen pedig Regina Spektor működik közre. A gypsy-punk királyai 2021. június 28-án pedig végre újból Budapest felé veszik az irányt, hogy egy kis sokszínűséget, jókedvet, egy csipetnyi őrültséget és egy eszeveszett bulit hozzanak el nekünk a Park színpadára.

A jegyértékesítés szeptember 25-én 9 órakor indul.

Esemény: https://www.facebook.com/events/330804078343378/