Ki az a Gabriela Spanic?

Az egyik kereskedelmi tévé nemsokára induló táncos showműsorának (Dancing with the Stars) sztárversenyője lesz Gabriela Spanic. De ki is ő? Honnan ismerhetik a nézők?

Gabriela Spanic karrierje 1992-ben kezdődött, amikor részt vett a Miss Venezuela szépségversenyen, ahol Guárico államot képviselte. A versenyen elnyerte a “Miss Body” címet. A megmérettetés segített beindítani a színészi karrierjét. Több venezuelai szappanoperában is szerepet kapott. 1996-ban Spanic megkapta első főszerepét a Nincs hozzád hasonló című szappanoperában, melyet 2 éven át adtak a televízióban és az ország egyik legsikeresebb sorozata lett és nemzetközi elismerést is hozott a színésznőnek. Miután 1997-ben eljátszotta Amaranta szerepét a Todo por tu Amor című sorozatban, Mexikóba költözött, ahol a Paula és Paulinában kettős szerepet játszott, mely meghozta neki a világhírnevet. A sorozatot több, mint 160 országban játszották a televíziók. A spanyol nyelvterületen a legsikeresebb szappanopera volt – írja róla a Mafab.hu.

Gabriela Spanic játszott még A bosszú című sorozatban, A szerelem foglyaiban és a Második esélyben, a Szeretni bolondulásigban és a A betolakodóban. Később a Riválisok című szappanoperában, majd A császárnő című sorozatban, A bosszú angyalában és a Siempre tuya Acapulcóban láthatták a nézők.

Hát innen.

Most pedig a TV2 Dancing with the Stars című műsorban Andrei Mangra oldalán fog táncolni.

