Művészeti és kulturális programok Szentendre nyárbúcsúztató fesztiválján

Augusztus utolsó hétvégéjén – mint minden évben – Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva áll majd a látogatók előtt, és feltárul a város igazi arca. Az év nehézségein túllépve, a járványügyi helyzet rendeleteinek megfelelően tartjuk meg kisebb körben a jubileumi rendezvényt. Műfajában, tematikájában most is sokszínű programkínálat várja a látogatókat. A legkedveltebb Házak, udvarok, házigazdák programsorozaton túl most is lesznek városismereti séták, gyerekprogramok, színház, fényfestés, vásárok, kiállítások, szabadtéri mozi. A kis koncerteken túl – korlátozott létszámú közönség előtt – fellép a Söndörgő, a MÖRK, és a Pál Utcai Fiúk.

Jubileumi rendezvénysorozat

A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva programsorozatot immár 15. alkalommal rendezi meg a Szentendrei Kulturális Központ a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény célja, hogy Szentendre megmutassa – a turizmuson túlmutatóan – valódi arcát, értékeit, egyediségét a kultúra, a művészet és a vendéglátás területén.

A rendezvény jubileumi évében visszatér a kezdetekhez, ami kisebb, családias és inkább bensőséges hangulatú eseményt jelent, kevesebb embert befogadó helyszíneken zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és iparművészeti programokkal. Valódi időutazásban lesz részük a látogatóknak, hiszen a kezdetekhez való visszatérést az elmúlt másfél évtized tárgyi emlékeiből összeállított kiállítással is bemutatjuk.

Programkínálat

A rendezvény műfaji sokszínűsége, bohém jellege és a népszerű, hagyományos programelemek megmaradnak. Így továbbra is szélesre tárják műhelyeik, üzleteik kapuit a szentendrei lokálpatrióták a Házak, udvarok, házigazdák néven ismert programsorozatban. A látogatók nemcsak a szentendrei udvarokba nyernek betekintést, hanem találkozhatnak az ott lakókkal, a műhely-, üzlettulajdonosokkal, és a házigazda által szervezett programokon megismerhetik munkájukat, életüket.

A Szentendrei Kulturális Központ mint házigazda a szentendrei nemzetiségiek napját, gasztro workshopokat, borkóstolással egybekötött beszélgetést, szabadtéri filmvetítést, stand-up comedy előadást szervez. A Népzenei udvarba a népzene és néptánc szerelmeseit várjuk, az underground kedvelői a Barlang-udvarban vehetnek részt olyan koncerteken, mint például a Tudósok vagy a Korai Trancemission. A Városház udvara szintén koncerteknek ad majd színteret: korlátozott számú hallgatóság előtt a Söndörgő, a MÖRK és a Pál Utcai Fiúk lép fel.

Szentendre ikonikus helye, a Fő tér napközben ismét a gyerekeké lesz: játszótér, ügyességi, kézművesprogram, bábszínház várja őket. Este pedig a látványos fényfestésben gyönyörködhetnek a látogatók a város főterén.

A város történetét és őrzött titkait a Tourinform Iroda által szervezett városismereti séták alkalmával, a kortárs képzőművészet és a gasztronómia helyi összefonódásának finom csodáit a GastroArt helyszínein ismerhetjük meg. A rendezvényen a szentendrei iparművészek portékái és a Dunakanyar Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet Szentendre helyi termékei is teret kapnak.

A programkínálatot a város kulturális intézményei tovább színesítik, a Szentendrei Teátrum koncert- és bábszínházzal, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a MANK képzőművészeti workshopokkal, tárlatvezetésekkel, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel.

A szentendrei kötődésű gasztronómiai kiállítók mellett a helyi éttermeket a gasztronómiai élményen túl kisebb zenei produkciókkal is szórakoztatják majd a szentendreieket és a városba érkező látogatókat. A pódiumszínpadon a kijárási korlátozás hónapjai alatt nagy sikerrel megvalósított Kultszerenád minikoncert-sorozat szentendrei fellépői adnak műsort.

A hagyományos programelemek mellett újdonságként, de hagyományteremtő szándékkal debütál az Art Dunakorzó 2020 szabadtéri tárlat, a templomdombi zenés közösségi festés, a Magyar Újságírók Országos Szövetségével együttműködve egy karikatúrakiállítás, illetve a WAMP design vásár.

Az online programfüzet elérhető ITT.

A már meghirdetett szombati gyertyaúsztatás, illetve a Rotary Szentendre 10. Jótékonysági gumikacsa-verseny a rendezvényekre vonatkozó rendelkezések miatt sajnos nem lesznek megtartva.

A rendezvény ingyenes. A Házak, udvarok, házigazdák egyes eseményei belépőjegyesek. Jegyek IDE kattintva vásárolhatók.