Street food újratöltve

Hagyományos ízek mentes és diétás kivitelben is!

Lehet, hogy már nem fogunk eget rengetni, de az Attások lassan 8. életévüket koptatják a Síp utca 4-ben – valamit biztosan tudnak! Az az érdekes, hogy csak 1 helyen találjátok meg őket, eléggé eldugva a legforgalmasabb belvárosi részen, mégis töretlen a lelkesedés a street food szerelmesei részéről. Ráadásul, ha házhoz kérnétek a mannát, akkor számos kerületben erre is van lehetőségetek.

Azt vallják, ha egy recept beválik, azon nem szabad változtatni. Most mégis új dolgokat mutatnak be. Gyanús. Pedig állítólag nem változott az alapsztori, csak a paletta lett szélesebb. Vegyünk egy példát – már ha megenged nekünk az univerzum egy tanár úr-nebuló szemszöget. A mai világban, ha csak Jutka, Péter és Jutka legjobb barátnője, Évi elmenne kajálni, akkor ebből a három emberből egy biztosan valamire érzékeny, a másik diétázik, a harmadik pedig kompromisszumot köt. Az Attások pedig elképedve néznének, hogy mit kezd Jutka a hagymával agyonnyomott „vegán” salátájával, Péter a sültkrumplival, Éviről már ne is beszéljünk.

Ebből nincs jó kiút, kivéve, ha vannak olyan helyek, mint amilyet az Attaboy csapata üzemeltet, akik azt mondják: „A banda maradjon együtt, adunk mi választási lehetőséget, gyertek, és mondjátok, mit szeretnétek!”

Értik, hogy nem nagyon akartok kompromisszumokat sem kötni, ugyanakkor az ízre is haraptok. A kínálatot az www.attaboy.hu-n, vagy a Síp utca 4-ben böngészhetitek, ahol tehát semmi új, de mégis mennyi minden.

Akkor jó. Mert mondjuk a lényeget! Már egy ideje létezik vegán opciójuk, ehhez előrukkoltak egy tejmentes kínálattal – közkívánatra, majd utolsónak beérkezett a várva várt szénhidrátcsökkentett buci és pizzatészta is. Elég jó kombó! Amit erről az utóbbiról tudni kell, hogy a Tibidabo péküzemből érkeznek az alapanyagok, 100% gluténmentesen. Aki most eszmél, hogy január elsejétől diétán van, azoknak nagy szeretettel ajánlják, mert akár 60%-kal kevesebb kalória és szénhidrátbevitelre lehet számítani.