Pletykák a mától mozikba kerülő Ragadozó madarak körül

Margot Robbie mától újra az őrült Harley Quinn bőrébe bújik a mozivásznon.

Mielőtt a filmmel kapcsolatos találgatásokra térnénk, jöjjön néhány tény. A Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) nem titok, hogy Margot Robbie ötlete volt: a film elkészítését személyesen ő terjesztette a DC és a Warner Bros. elé, akik végül rábólintottak. A munka Robbie produkciós cégéé lett, így biztos, hogy a színésznő elképzelései szerint alakult a forgatás.

IMDb & Rotten Tomatos

Cikkünk megírásának időpontjában 6,7 ponton áll a Ragadozó madarak az IMDb-n. A Rotten Tomatoes szavazói nagylelkűbben pontoztak; a filmes oldalon 7,07-es Margot új filmje.

Trilógia lesz belőle?

Egyes feltételezések szerint az eredeti címén Birds of Prey c. mozifilm a Harley Quinn-trilógia első része, amit nemsokára a Gotham City Sirens, valamint a Birds of Prey vs. Gotham City Sirens fog követni. A Gotham City Sirens dátum nélkül ugyan, de valóban szerepel Robbie IMDb-oldalán, amire egy cím nélküli Joker/Harley Quinn projektet is felvittek. Az nem is volt kérdés, hogy 2021-ben az Öngyilkos osztag folytatásában ismét láthatjuk. Már csak azt kell kideríteni, ki játssza majd Jokert? Jared Leto korábban Instagram-oldalán posztolt a rajongói számára biztató híreket, a bejegyzés viszont azóta eltűnt…

Kiemelt kép: Birds of Prey (Facebook)