Bronzplafon, feminista extravaganza, nejlonbiznisz – Folytatódik a Vénusz Projekt-podcast

“Érdekes nőkkel, nem csak nőknek érdekes témákról” – ez a szlogenje Magyarország szinte egyetlen feminista témákkal foglalkozó podcastjének, a Vénusz Projektnek.

A Vénusz Projekt alapító-házigazdái Rutai Lili és Solti Hanna fiatal újságírók, akik külön-külön is sokat foglalkoznak társadalmi és kulturális témákkal. Hát még együtt! Z generációsok, bátrak, kritikusak, mégis lazák. Az augusztus óta “sugárzó” Vénusz Projekt egyike volt a Magyarországon – külföldhöz képest némi késéssel – végigsöprő podcast-hullámnak.

A podcast gyakorlatilag egy ingyenes rádióműsor, ami hanganyagként elérhető az interneten és számos zene- és podcast-megosztó platformon. Sőt, le is tölthető, így offline is hallgatható. A Vénusz Projekt kéthetente jelentkezik új epizóddal, és már a legtöbb “kézenfekvő” felületen rendelkezésre áll: Spotify-on, Youtube-on, Apple és Google Podcastsen is.

A Vénusz Projekt első évadának adásaiban Lili és Hanna meghívott szakértő vendégeik társaságában olyan témákat feszegettek, mint a rossz adományozás és a hétköznapi fenntarthatóság; feltették a kérdést, hogy van-e szexizmus az irodalomban vagy éppen a városi terekben; boncolgatták a female-gaze kifejezés jelentését és létjogosultságát; megvitatták, hogy milyen a nők helyzete a zeneiparban és a borászatban. Mindezt női aspektusból, némi vagány és cseppet sem radikális feminizmussal fűszerezve.

A január 28-án debütáló második évadban biztosan lesz szó a színházi és az akadémiai MeToo-ról, a jóga legmodernebb vonaláról, a vogue szubkultúráról, a környezetvédelemről, a pornóról és a menstruációs szegénységről is. Természetesen mindegyikről hozzáértő, érdekes nők társaságában, nem csak nőknek érdekes kérdésekkel.

A Vénusz Projekt eddigi összes adása elérhető ITT.

Kövesd a Vénuszt Instagramon és Facebookon is!