A legkisebb mennyiségű alkohol is káros – állítja David Nutt

David Nutt professzor, az Imperial College London “agydopping” kutatója (nem mellesleg bártulajdonos Ealingben) gyakran kerül a média kereszttüzébe meglepő kijelentése miatt. Most például nemrég megjelent könyve, a “Drink? The New Science of Alcohol and Your Health” kapcsán terelődött rá a figyelem.

Az egykori kormányzati tanácsadó azt állítja, a legkisebb alkoholmennyiség is negatív hatással van az egészségre, neki viszont van pár tippje, amivel enyhíthető a magunknak okozott kár. Arra a kérdésre szintén tudni véli a választ, hogyan előzhető meg a lerészegedés.

Ha nem akarsz elázni, kerüld el a pezsgőt (a buborékok miatt gyorsabban a fejedbe száll), és borozás előtt igyál egy korsó sört, mert utóbbinak alacsonyabb az alkoholtartalma és el is telít. A második üveg megbontásáról pedig feledkezz el. Ha röviditalokat fogyaszt a társaság, vállald be a 3. kört, és magadnak válassz valami alkoholmenteset. Azzal, hogy te magad kéred ki az italokat, elkerülheted, hogy a már ittas barátaid nevetség tárgyává tegyenek miatta. A túl sós rágcsálnivalókat inkább hanyagold, mert szomjasabbnak fogod érezni magad tőlük.

Felvetéseinek sorát azzal zárja, hogy ha az egészségkárosító hatás arányában szigorítanák az alkoholfogyasztást, a megengedett éves limit 1 pohár bor lenne. Laboratóriumában olyan alkohol-helyettesítő italt próbál kikísérletezni, amitől be lehet ugyan rúgni, másnaposság viszont nem jár vele, ahogyan egészségkárosító hatása sincs. Az Alcarelle nevű ital az agy ugyanazon részeit stimulálja, mint az alkohol, és hatása 45 percig tart, majd nyom nélkül eltűnik. Az ötletét eddig hiába próbálta eladni a befektetőknek, a várt érdeklődés még várat magára.