Sztoriból JELES a siketeknek és nagyothallóknak

2019. szeptember 29-én, a siketek világnapján debütált a feat. és a Post For Rent közös munkája, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) gondozásában készült Sztoriból JELES kampány, melynek keretében 100 db egyedi, Facebook- és Instagram-sztoriba integrálható GIF sticker került fel a közösségi oldalakra, amik a siket közösség online akadálymentesítését és társadalmi integrációját hivatott elősegíteni. Most Persely Tomi kreatív igazgatóval beszélgettünk a kampányról, aki régóta a tevékenykedik a reklám- és médiaiparban, 2019 elején pedig három, szintén komoly ügynökségi múlttal rendelkező társával megalapította a feat. ügynökséget.

Hogyan született meg a Sztoriból JELES kampány gondolata?

Elkezdtünk az ügynökségen belül proaktívan gondolkodni arról, hogyan lehetne többet kihozni a manapság erőteljesen hódító GIF sticker hype-ból – hiszen az emberek megőrülnek érte, és perszonalizált tartalmak is egyre gyakrabban születnek ezen a kategórián belül, például a világsztárok körében. Ráadásul a stickerek kivitelezése sem egy túl bonyolult történet, mivel mindössze egy stúdió és egy green box, valamint egy kisebb filmes csapat kell a gyártásukhoz, akik felveszik a szekvenciákat, majd utómunkában mindezt „körbevágják”. A platformválasztás is egyértelmű volt, hiszen a Facebook és az Instagram egyeduralkodónak számítanak a közösségi média piacán, ahol manapság már a márkáknak, szervezeteknek is van lehetőségük arra, hogy személyre szabott tartalmakat jelenítsenek meg ezeken a felületeken. Mi is ezt a lehetőséget szerettük volna kreatív oldalról megfogni, és egy olyan megoldással előállni, aminek a társadalomra nézve is pozitív hatása van.

Így jutottunk el oda, hogy a Facebook- és Insta-storyk esetében rengeteg szöveges tartalom van, amit izgalmas lenne vizuális formában leképezni a siketek számára. Ezért létrehoztunk egy 100 darabból álló szettet, ami az online térben leggyakrabban használt kifejezéseket jeleníti meg a jelnyelv és a szöveg vizuális egységeként. Az ötlettel megkerestük a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét (SINOSZ), akiknek missziója, hogy elősegítse a siket és nagyothalló fiatalok társadalomba történő beilleszkedését. Ráadásul a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával közös kutatásunk bebizonyította, hogy ezek a fiatalok nem csak a való életben, de a social térben elszeparálódnak halló társaiktól, és inkább csak egymással kommunikálnak, miközben rendkívül aktív felhasználók.

Ezen szerettünk volna változtatni azzal, hogy a Sztoriból JELES kampány segítségével közelebb hozzuk a siket és halló fiatalokat egymáshoz a közösségi médiában.

Volt személyes érintettségetek, vagy hogyan jött az ötlet, hogy pont a siketek és nagyothallók közösségét támogassátok egy ilyen kreatív megoldással?

Nem volt. Összeállt az ötletcsomag, utána pedig kézenfekvő volt, hogy elvisszük a szövetséghez. Nekik pedig azonnal megtetszett, hiszen ilyen specifikus, fiataloknak szóló online kampányuk még nem volt, és világszinten sem nagyon jellemző, hogy ezt a célcsoportot ennyire mai, innovatív eszközzel célozták volna.

Hogyan zajlott a megvalósítás?

Az elején azt hittük, hogy a projekt kivitelezése egy teljesen egyszerű, zökkenőmentes feladat lesz. Megcsináljuk a forgatást, és kész. De már a próbanapon azzal szembesültünk, hogy ezeknek a srácoknak rengeteg kifejezést, általunk általánosan használt szófordulatot, geget el kell magyarázni a mentorok segítségével, hiszen ők teljesen másképp értelmezik vagy használják a hétköznapokban. Mi, akik reklámos és filmes közegből érkezünk, ahhoz szoktunk, hogy egy forgatáson iszonyú nagy nyüzsgés, hangzavar van, mindenki magyaráz, nagy a káosz. Itt pedig totális csend uralkodott, hiszen mindannyian jelnyelvvel kommunikáltak. Ez is egy nagyon újszerű élmény volt.

Hogy kapcsolódott be a projektbe a Post for Rent, és a kampányfilm arca, Bánki Beni?

A kampány tervezésekor a Post for Rent talent ügynökség a partnerünkké vált, mert szerettük volna, ha a social media csatornák legnépszűbb „szószólói”, vagyis az influencerek által kerül a köztudatba ez a kezdeményezés. Létrehoztunk olyan GIF stickereket is, melyek kifejezetten az influencerek védjegyeiként ismert kifejezéseket tartalmazzák. Kitűzött célunk volt, hogy ne csak a stickerek készüljenek el, hanem egy átfogó, hosszú távon működő kampányt hozzunk létre, egy jól működő honlappal és egy ütős kampányfilmmel. Benivel is a Post for Renten keresztül kerültünk kapcsolatba. Olyan karaktert szerettünk volna, aki hiteles arca lehet ennek a kezdeményezésnek, és mivel ő a slammelés, a kimondott szó révén lett közismert, ez egy nagyon szép párhuzamot tudott alkotni a jelnyelvvel.

A feat. egy frissen alakult, kreatív és techológia fókuszú indie reklámügynökség, ami szabadon, klasszikus határokat átívelő, független csapatként működik Budapest szívében. Értékteremtő, izgalmas kommunikációs megoldások létrehozására törekszik, szoros együttműködésben partnereivel és ügyfeleivel.