David Hasselhoff újra beül KITT volánja mögé

Amerikában a nyolcvanas, Magyarországon a kilencvenes években nőtt fel egy nemzedék a filmsorozaton, amelynek főszerepében David Hasselhoff egy intelligens sportkocsi volánjánál üldözi a bűnözőket. Michael Knight megformálója most a HISTORY filmjében újra beül KITT-be, és megmutatja, hogyan szabott irányt a következő évtizedek autóipari fejlesztéseinek a Knight Rider.

Amikor a Pontiac 1982-ben piacra dobta Firebird nevű sportkocsi-modelljének harmadik generációját, aligha gondolta, hogy az autó a harminc évvel későbbi autóipari trendek előfutára lesz. Méghozzá egy furcsa sci-fi- elemekre is építő sorozatnak köszönhetően, ahol a főhős „pajtinak” hívja beszélő autóját. A Knight Rider KITT (Knight Iparművek Kétezres) nevű autója egy mesterséges intelligenciával és mindenféle futurisztikus kütyüvel felszerelt Firebird volt. A jó sci-fi ismérve, hogy a fantasztikus technológiák zöme idővel megvalósul és a Knight Rider ebből a szempontból is jól teljesített. Noha az olajvető, a katapultülés és a két keréken egyensúlyozó üzemmód – szerencsére – nem terjedt el, jó néhány más megoldás igen. Michael Knightot alakító David Hasselhoff a HISTORY új filmjében most újra beül KITT-be, de nem bűnözőket kerít kézre, hanem a megmutatja melyek azok a technológiák, amelyeket a fekete szuperkocsiból már a hétköznapi autókban is megtalálhatunk.

1. Önvezető üzemmód

Noha a teljesen autonóm járművek még ma is messze vannak, de szinte nincs olyan autóigyár, amelyik nem dolgozna rajta. A Tesla úttörő, bár az Autopilot üzemmód egyelőre csak emberi sofőr felügyelete mellett működik. Nemrég debütált a Tesla Smart Summon funkciója, amellyel az autó kiáll a parkolóból, és a sofőr elé áll – ahogy KITT is, ha Michaelnek szüksége volt rá. Igaz, kicsit lassabban…

2. Kamerák és szenzorok

A teljes önvezetés még várat magára, de a mai autók számos vezetéstámogató rendszerrel segítik a biztonságos közlekedést. Ezek kamerákra és szenzorokra épülnek, amelyekből KITT is fel volt szerelve néhánnyal. Volt köztük, amelyik az éjellátásban segítette Michaelt, és ma már vannak hasonló megoldások. Az éjjellátó segédberendezések, mint például a Mercedes Night Vision Assist, hő- vagy infrakamerák segítségével pásztázzák az utat, és segítenek a sofőrnek rossz látási viszonyok mellett.

3. Hidrogénhajtás

Noha az alternatív hajtástechnológiák terén jelenleg az akkumulátoros elektromos autók vannak divatban, néhány gyár – például a Toyota, a Nissan és a Daimler –nem tett le az üzemanyagcellás energiatárolásról sem, amelynek üzemanyagként hidrogénre van szüksége. Nos, KITT is hidrogént „evett”, jóllehet turbinamotor hajtotta, míg a mai üzemanyagcellás autókban elektromotor van.

4. Okosóra és orvosi megfigyelő rendszer

KITT képes volt rá, hogy nyomon kövesse Michael életjeleit, és több autógyár is megpróbálkozott hasonló rendszerek kifejlesztésével. Végül azért hagytak fel ezzel, mert már a piacon van egy sor viselhető okoseszköz, amely figyeli például a szívverést, és elég összekötni az autó fedélzeti számítógépével. Az okosóra pedig maga is egy olyan eszköz, amire láttunk példát a Knight Riderben: Michael karórája segítségével, hangvezérléssel hívta KITT-et, ha bajba került.

5. Beszélő MI

Noha arra még várnunk kell, hogy a kocsink szellemes megjegyzésekkel oltson bennünket, az Android Auto és az Apple CarPlay segítségével már számos autóban elérhető valamilyen hangvezérelt és hanggal válaszoló digitális asszisztens, mint a Google Assistant és a Siri.

A HISTORY kedden debütáló, kétórás filmjében David Hasselhoff azt a kérdést járja körül, hogy milyen hatással volt az autóiparra, és hogyan forradalmasította az autógyártást a sorozat emblematikus KITT-je.