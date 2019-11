A legszebb karácsonyi vásárok Európa szívében

A karácsonyi vásárokon varázslatos hangulat és nosztalgia fogja el a látogatókat. A fenséges karácsonyfa, a piaci sátor harapnivalókkal, finom italokkal és dekorációkkal, a hagyományos kézművességek kitelepülése és a sült gesztenye illata valódi ünnepi hangulatot teremt.

A varázslatos karácsonyi vásárokat millió villogó fény díszíti, melyek szinte mágikus légkört teremtenek. A háttérben karácsonyi énekek és karácsonyi témájú dalok szólnak, miközben mi ajándékokat vásárolunk szeretteink számára vagy forró csokoládét kortyolgatunk barátaink társaságában.

Az adventi időszakban egész Európa karácsonyi díszbe öltözik, a nagyvárosokban pedig gyönyörű ünnepi vásárok nyílnak az utcákon.

Prága

A kontinens egyik legszebb vásárát a prágai várban találjuk, ahol a vendégek hagyományos cseh ételeket és italokat is fogyaszthatnak a szabad ég alatt. A hóval belepett régi utcácskákon járva valódi meseországban érezhetjük magunkat. Január 6-ig ráadásul kulturális programokat is szerveznek errefelé, melyek között a gyermekek és a felnőttek is találnak számukra érdekesnek ígérkezőt.

Pozsony

Pozsony főterét az ünnepi hetekben egy 10 méteres karácsonyfa uralja. Ha erre tévedünk, már messziről érezhetjük a nemzeti finomságok, vagyis a sült gesztenye, a sült kolbász, illetve a különféle hús- és halételek jellegzetes illatát, sőt a kürtős kalács is nagyon kedvelt a szlovák főváros látogatói körében.

Bécs

Mesés hangulat uralkodik karácsony környékén a schönnbrunni palota előtt is. Kézzel készített dísztárgyak, különleges ajándékok, hagyományos osztrák specialitások – ezek mind megvásárolhatóak a környéken. A kastély előtti piaci sátrak száma ráadásul meghaladja a 150-et!

Budapest

A szívünknek legkedvesebb Vörösmarty téri karácsonyi vásárban a finom ételek és italok, valamint a magas minőségű áruk egyaránt megtalálhatóak. A kilátogatók gyönyörködhetnek a lélegzetelállító, színes ünnepi díszekben és a felállított betlehemben, illetve tematikus színpadi programokat is láthatnak.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a karácsony elsősorban a családok ünnepe, így tulajdonképpen nem az a legfontosabb, hogy hol töltjük majd a december 24-ét és az azt követő napokat, hanem hogy lehetőleg a szeretteink társaságában legyünk.