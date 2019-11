Februárban Budapesten lép fel a Five Finger Death Punch

2020 telének legnagyobb rockbulija február 20-án hódítja meg a Papp László Sportaréna közönségét.

A Five Finger Death Punch bejelentette eddigi legnagyobb európai turnéját, amelyre 2020 januárjában és februárjában kerül sor, ráadásul a multi-platina eladásokkal rendelkező legenda, a Megadeth, valamint 2018 legnagyobb rock-szenzációja, a Bad Wolves is csatlakozik hozzájuk előzenekarként. Utóbbi csapat az elmúlt másfél évben három listavezető slágert is begyűjtött és jelenleg október 25-én megjelent második albumát promotálja.

Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar gitárosa szerint:

“Ez a line-up nagyon erős. A Bad Wolves volt az elmúlt évek nagy felfedezettje, és minden bizonnyal most is hozzák majd a formájukat. A Megadeth-nek pedig nincs szüksége bemutatásra, abszolút legendák. Dave Mustaine hatása erre a műfajra felbecsülhetetlen. Nem csupán a thrash, de a heavy metál egyik alapítójának is őt tartom, mert a riffjei és a gitárjátéka mindenkit befolyásolt, aki a Megadeth hatósugarába került… és ez egy jó nagy hatósugár.”

A Megadeth énekese, Dave Mustaine hozzátette:

“Már nagyon várom a turnét, és komoly bajba kerültök, ha nem jöttök el megnézni bennünket a Five Finger Death Punch koncertekre 2020 elején. Higgyétek el, nem akarjátok kihagyni. Hamarosan találkozunk!”

A Five Finger Death Punch arénákat tölt meg a világ minden táján. Már túl vannak a 3 milliárdnyi streamingen és folyamatosan döntik meg a rekordokat. A bandának 24 Top 10-es sikere volt az elmúlt években és felfelé ívelő pályafutásuk 2018-ban sem torpant meg. A tavalyi ugyanis egy újabb hatalmas év volt a banda számára, hiszen az amerikai rock rádiók év végi összesítése szerint ők voltak a legjátszottabb előadók 2018-ban. A tavaly nyáron és ősszel zajló turnéjukkal pedig több mint 250.000 dollárt gyűjtöttek össze és adományoztak jótékonysági szervezeteknek.

A Five Finger Death Punch nyolcadik stúdióalbuma 2020 elején várható, budapesti koncertjükre pedig február 20-án kerül sor a Papp László Sportarénában.

Belépőjegyet a bulira a Livenation és a Funcode weboldalán vásárolhatsz!