Így éld túl a téli vizsgaidőszakot!

Karácsony közeledte az egyetemisták számára sajnos a téli vizsgaidőszak kezdetének rémét is magával hordozza. Következő tippjeinkkel azonban igyekszünk segítséget adni ahhoz, hogy a félév végén minden eddiginél könnyebben győzhesd le az eléd gördülő akadályokat.

#1 Találd meg a motivációd!

Ha nem tudod, mi vár rád a célban, nem fogsz győzedelmeskedni. A tanulás megkezdése előtt ezért gondold át, milyen jutalomban részesítenéd magad legszívesebben egy sikeres vizsgaidőszak után. Legyen szó akár valamilyen csinos ruhadarabról vagy egy szuper koncertélményről, a nehezebb pillanatokban jól jön, ha motivációként a szemed előtt lebeghet a hőn áhított ajándék.

#2 Tervezz előre!

Ugyancsak a tananyagban való elmerülés előtt fontos időbeosztást és részletes ütemtervet készíteni a megjegyzendők áttekinthetőségének biztosítására. Kisebb adagokra bontva ráadásul a halmokban álló füzetlapok sem tűnnek olyan rémisztőnek.

#3 Alakítsd ki a megfelelő környezetet!

Talán az adott vizsga teljesítéséhez szükséges jegyzetek és tankönyvek beszerzésére már senkit nem kell külön figyelmeztetni, ám a komfortos tanulósarok kialakításának fontosságára nem árt felhívnunk a figyelmed. A nagy próbatételek előtt igyekezz gondoskodni a tökéletes helyszínről (pl. egy jól szigetelt szoba vagy egy hely az egyetemi könyvtárban), ahol nyugodt körülmények között készülhetsz fel a számonkérésre.

#4 Kapcsolj offline üzemmódra!

Mielőtt fejest ugranál egy-egy tantárgy szakirodalmába, állítsd a telefonod repülő üzemmódba és kapcsold ki a közösségi média felületeidről érkező értesítéseket. Természetesen a Messengernek is tiltólistára kell kerülnie a tanulással töltött órákban, de legalább így már semmi sem zavarhat meg a koncentrálásban. Ha biztosra szeretnél menni, süllyeszd el a kütyüidet egy időre a táskád mélyére.

#5 Tarts szünetet!

Képtelenség megállás nélkül magolni, hisz az agyunknak pihennie is kell ahhoz, hogy további információk befogadására legyen képes. A könyvek fölött való gördenyedéstől ráadásul a hátunk, sőt a szemünk is könnyen elfáradhat. Épp ezért szuper a Pomodoro tanulási technika, mely 25 percnyi intenzív koncentráció után 5 perc semmittevést engedélyez, hogy ezt követően újult erővel folytathassuk a munkát. Egyszerre kevesebb mint félórányi odafigyelés pedig igazán nem igényel nagy erőfeszítést!

#6 Aludd ki magad!

Napi 8 óra alvásra vizsgaidőszakban nem csak szükségünk van, hanem végre lehetőségünk is adódik rá, hisz jobb esetben nem kell korán reggel elindulnunk otthonról. A hajnalig tartó bulizást ezekben a hetekben azonban érdemes inkább háttérbe szorítani, és a szervezetünk által igényelt alvásmennyiséget az éjszakai órákban, optimális esetben még éjfél előtt ágyba bújva előteremteni.

#7 Töltsd fel magad!

