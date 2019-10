Véradásra buzdít Drakulics elvtárs

Aki jó fej, ad vért a sajátjából azoknak, akiknek nagy szükségük van rá – üzenik a DRAKULICS ELVTÁRS című új magyar retró-vámpír-kém-vígjáték alkotói a moziba járóknak.

A 70-es évekbeli Magyarországra látogató vámpír és a nyomába eredő titkosszolgálati ügynökök vérbő történetének bemutatója előtt nem sokkal a film alkotói a Magyar Vöröskereszt segítségével két véradást is szerveznek Budapesten. Az első alkalomra október 24-én 14:00 és 19:00 óra között kerül sor a Corvin moziban, ahol az is egyértelművé válik, hogy a jó színész vérét adja a szerepért: a film főszereplői ugyanis jó példával járnak elöl, és maguk is részt vesznek a véradásban.

Nagy Ervin, Nagy Zsolt, Borbély Alexandra és Thuróczy Szabolcs is ott lesz az eseményen. A második véradást a Cinema City Arénában szervezik október 31-re, a film bemutatójának napjára: a halloweeni véradás 13:00-kor kezdődik és 19:00-ig tart.

A DRAKULICS ELVTÁRS alkotói tudják, hogy egy véradással három életet lehet megmenteni ezért várják a 18 és 65 év közötti önkénteseket, akik személyi igazolványuk, lakcím és TAJ kártyájuk felmutatásával tudnak vért adni. Ráadásul az első 20 véradó ajándékot is kap. A jó ügy érdekében a film színészei külön jópofa, vérpezsdítő kisvideóval is szeretnék felhívni a figyelmet az eseményekre. A véradással kapcsolatos összes tudnivaló megtalálható a www.veradas.hu vagy a www.voroskereszt.hu oldalakon, de fellehető az események részleteivel együtt a Drakulics elvtárs Facebook oldalán is.