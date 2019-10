Így spórolj az albérleted berendezésekor!

A tanév alatt az albérleted jelenti a bázist, ahol a fárasztó napok után tanulhatsz, pihenhetsz és feltöltődhetsz. Hogy meglegyen a kellő kényelem és otthonosan érezd magad, dobd fel a lakást olcsón beszerezhető és/vagy újrahasznosított tárgyakkal! Most adunk néhány hasznos tippet hozzá!

Hálószoba

Nincs elég hely a dolgaidnak a szekrényben? Jó hírünk van, könnyen orvosolhatod a problémát! Párszáz forintért kapható, ajtóra akasztható fém kampókkal némi extra kapacitásra tehetsz szert, ami tökéletes lehet például táskák, kabátok tárolására. Ha fiók híján a rendszerezés okoz fejtörést, használj selyempapírral kibélelt ajándéktasakokat a fehérnemű és a zoknik elszeparálására, vagy szerezz be szövettel bevont, összehajtható tároló dobozokat. A tetővel rendelkező darabokat a szekrényen kívül is elhelyezheted! Arra is van ötletünk, ha nincs ágyneműtartód: tartsd a paplant vákuumos tároló zsákban akár az ágy alatt!

Konyha

Szebbnél szebb fűszertartókat árulnak az üzletekben, de miért költenéd rájuk a pénzed, ha létezik költséghatékonyabb megoldás? A kiürült szószos- és lekvárosüvegek tökéletesen ellátják ugyanazt a funkciót, ráadásul kis kreativitással ízlésed szerint alakíthatod őket. Persze az is bőven elég, ha felcímkézed őket, vagy univerzális filctollal ráírod, mit tárolsz bennük. Az evőeszközöket, fakanalakat tárolhatod megtisztított befőttes üvegben vagy konzervdobozban, amíg szert nem teszel egy fiókrendezőre. Kallódik otthon pár összehajtható, lapos aljú, műanyag „non-wowen” bevásárlótáska? Mivel kellően erősek és strapabíróak, szelektív hulladékgyűjtéshez tökéletesen beválhatnak. Használd őket fülüknél fogva felakasztva, vagy egymás mellé pakolva, felcímkézve!

Fürdőszoba

Ha odafér, a mosdókagyló alatt (esetleg elől töltős mosógép tetején) rattan hatású műanyag tároló dobozokba pakolhatod a ritkábban használt tisztítószereket, szivacsokat, kozmetikumokat, így a mindennapokban nem lesznek szem előtt. A fültisztítókat, vattakorongokat, hajgumikat és csatokat zárható befőttes üvegben tedd könnyen elérhető helyre. A zuhanyfüggöny karikáira fűzhető zsebes tárolók beszerzésén is érdemes elgondolkodnod, mert amellett, hogy remek megoldást nyújtanak szűkös helyeken, nagyon praktikusak is.

Előszoba

Nem bánod, ha egy picit meg kell dolgoznod a cipőtárolóért? Szerezz be egy raklapot, fesd le a kedvenc színeddel, és a hosszabbik oldalánál döntsd a fal mellé. A polcszerű deszkákon elfér legalább 8 pár lábbeli, és mivel a raklap berendezési tárgynak elég keskeny, bárhol találsz neki helyet, nem lesz útban.

Final touch:

Hogy otthonossá tedd az élettered, szerezz be kisebb méretű szőnyegeket, illatos gyertyákat, a városi élet viszontagságait elviselő szobanövényeket vagy egy gömblámpás fényfűzért a Cotton Ball Lights Hungary jóvoltából! A 2013 óta hazánkban is elérhető, egy kicsire felfújt lufi köré tekert 100%-os pamutfonálból, kézzel készült lámpasorok rengeteg színkombinációban és méretben elérhetők, így lakásod bármely pontjának tökéletes kiegészítői lehetnek!