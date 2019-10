Szocio-kulturális városnéző séták a Beyond Budapesttel

A belváros látképét szerencsére nem a modern, üvegfalú irodaházak határozzák meg, hanem a forgalmas utak mentén több évtizede szerényen meghúzódó épületek. Utóbbiak rengeteg érdekes történetet rejtenek, és nagy kár volna, ha múltjuk izgalmas részletei feledésbe merülnének.

Könnyen előfordulhat, hogy mit sem sejtve olyan házak, kávézók mellett sétálsz el nap, mint nap, ahol egykor híres költőink, íróink gyakran megfordultak. A szürke hétköznapok végén leszegett fejjel szállsz fel a villamosra, pedig ha végigtekintenél a téged körülvevő épületek homlokzatán és tetején, csodás felfedezéseket tennél. Ha Budapest világhírű nevezetességeit már láttad, ismerkedj meg a főváros egy sokkal személyesebb oldalával! Négy kihagyhatatlan sétát ajánlunk.

Híres íróink nyolcadik kerületi világa

A VIII. kerületről nem mindenkinek a kultúra és a szép épületek jutnak először eszébe, pedig egykor művésznegyed volt, és tucatnyi irodalmi példaképünk, köztük Petőfi, Kosztolányi, Móricz és Karinthy is ott élte nyilvános és titkos életét. Józsefváros tagadhatatlanul része volt az életüknek: ismerték a környék híres kávéházait, lebujait, minden eldugott zegzugát. Inspirálódtak, sorsfordító események történtek velük; csalódtak, vagy éppen rájuk talált a szerelem. Az általuk ihletett városnéző séta alkalmával garantált, hogy olyan történetekről hallasz, amit nem tanítanak az irodalomórán!

Légy a kedvesem Pesten!

Úgy tűnik, a Veres Pálné utca élete legalább olyan mozgalmas volt régen, mint amilyen most. Tudtad, hogy az utca névadójának köszönhető, hogy a XIX. században, amikor a nőket kevésbé tartották alkalmasnak a tanulásra, végre fontos ügy lett megoldást találni az elhanyagolt nőnevelés kérdésére? A séta egyik állomása az asszony szobra, de nem csak róla lesz szó. A csoport ellátogat Ady Endre Veres Pálné utcai lakásába, amelyet szerelme, Csinszka rendezett be, illetve Ady és édesanyja kapcsolatáról is kiderül néhány érdekes részlet.

Elveszett kupolák és tetődíszek nyomában

Ha hiszed, ha nem, a belvárosban ezernél is több olyan épület van, amelyen ma már hiába keresünk tetődíszeket. A házakat ékesítő tornyok, díszes kupolák eltűntek, de vajon mi lett a sorsuk? A séta során magasabbra kell emelned a tekinteted, hogy megbizonyosodj róla, a régi fotókról megismerhető egykori díszítmények valóban nincsenek a helyükön, és miközben megtudod, hova lettek, az épületek egyéb különlegességeire is fény derül. Lehull a lepel például a háttérben zajló szerelmi csatározásokról, és az egykor ott tevékenykedő kereskedők titkairól. Sőt, az is egyértelművé válik, mi köze mindehhez a Habsburgoknak.

Funzine-séta: A belváros rejtett kincsei

Fontos események és bűntények helyszínére kalauzol a belváros rejtett kincseit kutató séta, amelyen híres, érdekes, vagy történelmi szempontból fontos szerepet játszó emberek, valamint lakóhelyeik kerülnek reflektorfénybe. A résztvevők megismerhetik a ma luxusszállodaként működő Párizsi Udvar izgalmas történetét, gondolatban visszautazhatnak Petőfi és a híres Pilvax kávéház korába, és ellátogathatnak a belváros legrégebben ültetett fájához, ami idősebb a Lánchídnál és tanúja volt Ferenc József koronázási ceremóniájának.

Sétánként 3500 HUF a részvételi díj, 10% kedvezményért vásárold meg a jegyed a választott időpont előtt 24 órával! A séták hossza: 2 óra 30 perc, az aktuális időpontokat keresd a Beyond Budapest weboldalán!

beyondbudapest.hu