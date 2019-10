Szuper hétvégi programokkal indul az október Budapesten. A kínálatban találsz életmód-fesztivált, koncerteket és izgalmas workshopokat is. Biztosan nem fogsz unatkozni!

Csütörtöki programok (Október 3.)

Inspiráló előadásokkal és hasznos tanácsokkal vár egész nap a MagNet Közösségi Házban a Női Karrierváltó Fesztivál. Találkozhatsz itt többek között Palya Beával és Pataki Zitával, de workshopokon és egyéni coaching foglalkozásokon is lesz lehetőséged részt venni.

A Lemezjátszó Classic programsorozat keretében a magyar könnyűzene történetében meghatározó albumokat a szerzőkkel együtt hallgathatjuk végig, így számtalan érdekességet megtudva a dalok születéséről. Az október 3-ai alkalmon az Illés együttes életműve lesz terítéken, méghozzá Szörényi Levente tolmácsolásában.

A CAFe Budapest eseménysorozatában kerül megrendezésre a feltörekvő zenekaroknak bemutatkozási lehetőséget biztosító Budapest Ritmo Showcase, melyen idén három magyar és három régiós csapat áll színpadra. A szerencséseket nemzetközi zsűri választotta ki, a közönség pedig 16:30-tól hallhatja őket a Kazinczy utcai Szimpla Kertben.

Mahátmá Gándhí születésének 150. évfordulójáról emlékezik meg október 3-án a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum és az Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége. Az ünnepségen egy tradicionális indiai hangszerekre épülő táncos-zenés fúziót is láthat a közönség.

Pénteki programok (Október 4.)

Michelangelo Pistoletto valóságos élő legenda a nemzetközi művészeti életben. A nevéhez fűződő Third Paradise programsorozat kereteiben ezen a hétvégén kerül sor Budapesten a háromnapos Rebirth Fórumra, melynek célja olyan innovatív ötletek kidolgozása, melyekkel az ember mindennapjait a technika segítségével úgy lehet komfortosabbá tenni, hogy közben a környezet állapotának megőrzésére is nagy hangsúlyt helyezünk. Az eseményen tematikus csoportokban 10-10 személy gondolkodhat együtt, többek között olyan témakörökben, mint a közlekedés, a pénzforgalom vagy az egészségügy.

A Junior Prima-díjas színész, Tasnádi Bence 2013 óta működő zenekara a TRIP Hajón ad koncertet péntek este. A 3. Magyar Klipszemle különdíjas csapata 2015 őszén jelentette meg első nagylemezét, melyen a könnyed, fülbemászó dallamok izgalmas, elgondolkodtató szövegekkel párosulnak.

A magyar Oktoberfest látogatói a Fröccsteraszon megtapasztalhatják az igazi bajor életérzést, miközben a legfinomabb Paulaner söröket kóstolva bulizhatnak, többek között a Bajor Bőrnadrágos Banda, a Lohr Kapelle, valamint a Die Adlersteiner koncertjére.

Wes Anderson 2014-es alkotása, A Grand Budapest Hotel kerül levetítésre pénteken este 7 órától a Bem Moziban. A híres európai szállodában a történet szerint az évszázad műkincsrablása zajlik, melyből a hotel egyetlen dolgozója és vendége sem maradhat ki.

Ezen a hétvégén rendezik a minimalista életmód fesztiválját a fővárosban, melyen megismerkedhetünk a zero waste mozgalommal, a digitális minimalizmus szellemiségével, sőt még a fenntartható divatot is górcső alá vehetjük. Ha szívesen hallanál tippeket a tudatos ruhatárépítéshez vagy leszoknál a kütyüfüggőségről, ott a helyed október 4-én és 5-én a BrodyLand által működtetett The Studiosban.

A július 15-ig beérkezett pályázatokból 12 történetet választott ki a 100 szóban Budapest zsűrije, melyekhez kortárs művészeket kértek fel illusztrációs munkára. Az elkészült képekből pénteken nyílik kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban, az irományokat pedig hamarosan zsebkönyv formában vehetjük kézbe.

Szombati programok (Október 5.)

A hideg idő beköszöntével is jó móka lehet a szabadban sportolni, pláne a barátaid társaságában! Pattanj fel a biciklidre szombaton és szeld át a várost két keréken a Style on Bike és a NightRide Budapest csapatával. Gyülekező a Hősök terén 13 órakor.

Imádod a lakberendezést és a vintage darabok is közel állnak a szívedhez? Akkor ne hagyd ki a Colorbar hétvégi börzéjét, melyen kerámiák, lámpák, szőnyegek, kanapék és más bútordarabok között válogathatsz. Szuvenírek és vitrindíszek címmel ráadásul egy retro porcelán kiállítást is láthatsz ugyanezen a helyszínen.

Badár Sándor előadásával, gokartparkkal, rengeteg autóval, a gyerekeknek pedig arcfestéssel és tűzoltós tematikájú programokkal kedveskedik a Hungexpón megrendezendő 28. Totalcar Parkoló Parádé.

Fotókiállítással, emlékfa ültetéssel, madárröptetéssel, kézműves foglalkozásokkal és izgalmas előadásokkal várja a családokat október 5-én, az Állatok Világnapján a Veresegyházi Medveotthon. A mackókon túl itt farkasokkal és kisoroszlánokkal is találkozhatunk!

A Fővárosi Állat- és Növénykert szintén az Állatok Világnapja alkalmából rendezi meg a háromnapos Állatszeretet Fesztivált, melyen természetvédelmi foglalkozások, ökohangszer-bemutató és mesés előadások várják a legkisebbeket. Ráadásul a Holnemvolt Várban Szüreti Mulatságot is szerveznek, melyen az ilyenkor szokásos szüreti teendőket mutatják be a látogatóknak.

Szombat este különleges program vár a táncolni szeretőkre a Jurányi Házban. A Németországból érkező Landegaard szolgáltatja ugyanis a zenét este 7 órától a MoveIn Studioban, ahol az Ecstatic Dance újabb alkalmán tapasztalhatjuk meg a szabad, önazonos mozgás örömét.

A legjobb halas falatokkal és rengeteg izgalmas programmal készülnek a Budaörsi Halünnep szervezői. Ingyenes kóstolók, tonhalbontás és halárverés is lesz a kínálatban, így a halas finomságok rajongói garantáltan jól szórakoznak majd!

Vasárnapi programok (Október 6.)

A zongorista-énekes-dalszerző Lisa Morgenstern a 2018-as Piano Day után visszatér Budapestre, hogy bemutassa második stúdiólemeze, a Chameleon dalait az A38 hajón. A komoly- és könnyűzenéből inspirációt merítő, zongorára és szintetizátorokra hangszerelt számokban együtt vannak jelen éteri hangulatok, felkavaró érzelmek és valamiféle jeges elegancia. Előzenekarként a Jónas Vera Experiment áll színpadra.

Új helyszínen, a Bálna Budapestben nyitja őszi szezonját a WAMP Design Vásár. A különleges építészeti adottságokkal rendelkező Duna-parti épületben több mint 100 hazai alkotóval és a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum fotókiállításával találkozhatunk.

Történelmi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és tombolával ünnepli az Állatok Világnapját a 17. kerületben működő NOÉ Állatotthon. A színpadon fellép a PADÖDŐ és a One More Night Zenekar, de meglepetések is várnak a látogatókra!

Az októberi kiskertpiacon a növények, virágok, natúr kozmetikumok és természetes dizájn mellett a gasztronómia kerül középpontba.

Az Aquincumi Múzeum romkertjében kerül megrendezésre a Barbár Családi Nap október 6-án. A vendégek germán és kelta hagyományőrzők harci bemutatói és kézműves foglalkozások során ismerkedhetnek meg a Római Birodalmon kívül élő népek kultúrájával és szokásaival.