Kutatók éjszakája 2019: Több ezer ingyenes program vár országszerte!

Több mint háromezer ingyenes program várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakáján, pénteken és szombaton országszerte 53 településen csaknem 150 helyszínen.

Mások mellett egyetemek, középiskolák, könyvtárak, levéltárak és múzeumok csatlakoztak a programsorozathoz – mondta el a rendezvényről tartott szerdai sajtótájékoztatón Kardon Béla, az RCISD Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont tudományos igazgatója.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kutatók éjszakája egy összeurópai rendezvénysorozat, amelynek célja a fiatalok megnyerése a kutatói pályának, viszont a programok minden korosztály érdeklődésére számot tarthatnak. Idén több mint 3500 különféle ingyenes programmal várják a látogatókat. A rendezvény idén is kétnapos lesz, sok helyszín szombaton is fogadja a látogatókat.

Levéltárak, könyvtárak is részt vesznek

A korábbi években főként a természettudományos műhelyek és a műszaki tudományok kutatói szerepeltek a rendezvényen, de most már a humán tudományok terén is egyre több program jelenik meg. Levéltárak, könyvtárak mutatják be kutatási eredményeiket és számos múzeum is részt vesz, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, a Holokauszt Emlékközpont, a Magyar Természettudományi Múzeum és a százhalombattai Matrica Múzeum.

Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatója hangsúlyozta: több tucat programot rendeznek az Ericsson Magyarország székházában. Mint fogalmazott, azért tartják fontosnak az eseményt, mert megmutathatják azt, hogy egy kutató-fejlesztő mérnök valójában mivel is foglalkozik. A látogatók megtekinthetik azokat a különleges kutatólaboratóriumokat, ahol a jövő technológiái születnek, mint például az 5G, a felhőalapú vagy az analitikai megoldások, emellett kiemelt figyelmet kap bemutatóikon a mesterséges intelligencia, az IoT, de lesznek drónok, robotok, szimulátorok és látványos fizikai kísérletek is.

14 éve indult a Kutatók éjszakája

Moskovits Ákos, Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének munkatársa elmondta: immár 14 éve indította el az Európai Bizottság a programsorozatot, amely egy lényegesen szélesebb körű a kutatói munkát támogató uniós program, a Marie Skłodowska Curie program része. Hangsúlyozta: a tehetséges fiatalok bevonása a tudományos kutatás világába Európa jövőbeli versenyképességének záloga. Az eseménysorozat célja, hogy minél szélesebb körből, minél kiválóbb fiatal embereket nyerjenek meg a tudományos kutatói pálya számára.

Elmondta, hogy a program nagy népszerűségnek örvend, évente több mint 30 országban rendezik meg. Tavaly becsléseik szerint látogatói rekordot döntött az esemény, Európában csaknem másfél millió résztvevője volt.

Több százezren vesznek részt országszerte

Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy tavaly csaknem 300 ezren vettek részt a rendezvényen országszerte. Felhívta a figyelmet arra, hogy programjaikkal Miskolcon, Szegeden és Budapesten várják a látogatókat. Az érdeklődők egyebek mellett megismerkedhetnek az egyensúly-vezérelt pingvinnel, kiképezhetik magukat bűnügyi technikusnak és játszhatnak tudományos társasjátékokat is, emellett lesz tudományos sörfőzés is.

Elmondta, hogy több partnerük is részt vesz az eseményen, így például az Európai Űrügynökség azokat a magyar fejlesztéseket mutatja majd be, amelyek az európai űrkutatásban hasznosultak. A fővárosi programokat lézershow-val zárják. Miskolcon a virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseket mutatják be játékos formában, emellett lesz robotika bemutató, illetve önvezetőautó-verseny is. Szegeden pedig egyebek mellett az olajfaló baktériumokkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke elmondta, hogy idén is a Bartók Béla úti Zipernowsky-házban várják a látogatókat, ahol ezúttal is a tudományos területen dolgozó kutató- és mérnöknők lesznek a főszereplők, illetve még tudományos pályájuk elején álló diáklányok, akik érdekes bemutatókkal és kísérletekkel készülnek.

A Kutatók éjszakája programjainak teljes választékát a rendezvény honlapján találhatják meg az érdeklődők. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy több program is előzetes jelentkezéshez kötött: regisztrálni a rendezvény honlapján lehet.

Ha mégsem a Kutatók éjszakáját választanád, ajánlunk néhány további programot is: