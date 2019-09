Minden, amit tudni akartál a tudomány és a technológia történetéről

Múltunk ismerete nélkül aligha tudhatjuk meg, kik is vagyunk. Ez az állítás az emberiség fejlődésére is igaz, amelyet a tudomány és technológia előrehaladásával, egyre magasabb szintre jutásával is nyomon követhetünk.

A Napraforgó Könyvkiadó gondozásában frissen megjelent A tudomány és a technológia története című kötet nem árul zsákbamacskát: már a cím pontosan mutatja, milyen témában merülhetnek el az olvasók. Az emberiség első szerszámaitól kezdve az űrutazásig rengeteg témában mutatja be, honnan indultunk és hol tartunk ma. A kötet témakörei meglehetősen változatosak: az egyszerű gépektől az anyagokon, a kommunikáción vagy az orvostudományon át egészen a környezetkímélő energiatermelésig és energiafelhasználásig rengeteg témát feldolgoz ez a színes, gazdagon illusztrált, olvasmányos kötet. A rövid, lényegre törő szócikkek segítségével könnyen-gyorsan mély ismeretekhez juthatunk például a közlekedés fejlődésével kapcsolatban éppúgy, mint a kép- és hangrögzítés terén. A tudományos témák iránt érdeklődő kicsik és nagyok egészen biztosan érdeklődéssel fogják forgatni ezeket a lapokat, hiszen a rengeteg kép és szórakoztató szócikk segítségével átfogó tudásra tehetnek szert. A könyv tudásanyaga remekül kiegészíti a történelem-, a fizika- vagy a kémiaórán tanult ismereteket, így nem csak otthon, de akár az iskolában is használható. A lapokon feltűnnek olyan jól ismert nevek, mint Leonardo da Vinci, Tesla, Röntgen vagy éppen Gutenberg, de olvashatunk olyan tudósokról is, akik neve az idők során a feledés homályába veszett.

Tudtad, hogy már a Colosseumban is használtak lifteket? És azt, hogy melyik gépet tartják a modern számítógép előfutárának? Ki írta az első számítógépes programot – jóval az előtt, hogy magát a gépet képesek lettek volna megépíteni? Milyen szerkezetek szolgáltak az idő mérésére a történelem során? Vajon ki tekinthető a telefon valódi feltalálójának? Hogyan változott az egyes betegségek kezelése az évszázadok alatt? Milyen módszerekkel termeltek energiát az idők során az emberek? Hogyan fejlődött a szárazföldi, a vízi és a légi közlekedés? Hogyan hatott a haditechnika fejlődése a mindennapokra? Ezekre, sőt, ennél sokkal több kérdésre is kimerítő választ ad A tudomány és a technológia története.