Bruce Dickinson egyszemélyes műsorral érkezik Budapestre

Az Iron Maiden énekese egyszemélyes turnéval járja a világot, és 2019. november 2-án a Budapest Kongresszusi Központ színpadára lép – jelentette be a szervező Live Nation.



Bruce Dickinson a világ egyik leggyakrabban emlegetett zenésze. Eltekintve az évtizedeken át tartó zenei pályafutásától és hihetetlen színpadi jelenlététől, Bruce a magánéletében is különleges jelenség. Önéletrajzában hosszasan ecsetelhetné eddigi “munkatapasztalatait”: volt már pilóta, motivációs előadó, forgatókönyvíró, publikáló regényíró, sörkészítő, rádiós műsorvezető, színész, és nemzetközi megmérettetéseken induló vívó is.

2017-ben What Does This Button Do c. könyvével ostromolta az eladási listákat, és a népszerűsítési szakaszban felolvasóesteket szerveztek számára kérdezz-felelek szekcióval az Egyesült Királyság több színházában, innen jött az egyszemélyes show ötlete. Ha mindenképpen hasonlítani szeretnénk valamihez, a stand-up comedy műfaja áll hozzá a legközelebb. Az előadás kétórás, de a nézőt érő élmény sokkal hosszabb ideig tart. A kritikusok elismerően nyilatkoznak Dickinson műsoráról, aki telt ház előtt szerepelt például a világ legnagyobb művészeti fesztiválján, az Edinburgh Festival Fringe-en.

A két “felvonásos” show első részében Bruce vicces, gyakran szarkasztikus stílusban beszél színes, hullámvasúthoz hasonlított életéről. A maga zűrzavaros módján, fotókkal tarkított előadásban anekdotázik a könyvből, és olyan sztorikkal egészíti ki mondandóját, amelyeket túl provokatívnak tartottak ahhoz, hogy nyomtatásban is megjelenjenek.

A második órában kérdezz-felelek szekciót tartanak, hogy a zenész rajongói a legmerészebb kérdéseikre is választ kapjanak. Bruce improvizációs képességeit tekintve meglepően humoros 60 percre lehet számítani. Ne hagyd ki az egyedülálló alkalmat, hogy a világ egyik legmegkapóbb ikonjának jelenlétében, igazán intim környezetben tölthess pár órát. Dickinson egyszemélyes műsora most először érkezik Budapestre.

A jegyek kaphatóak a www.livenation.hu és a www.funcode.hu weboldalakon. Az előadás angol nyelvű.