Novemberben Budapestre érkezik a Scorpions!

50 év telt el azóta, hogy Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs, azaz a Scorpions keménymagja először végigsétált Hannover utcáin, maguk után vonszolva hangszereiket és hangosító berendezéseiket a hidegháborút követő megfeneklett időszakban.



Ebben az 50 évben nemcsak Németország, hanem úgy általában Európa legsikeresebb rockbandáinak egyikévé avanzsáltak, élő bizonyítékaként annak, hogy a VW, a Mercedes és a BMW mellett nemzetközi szinten a német rockzene is versenyképes. Megszámlálhatatlan zenekar, többek között a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System Of A Down és a Queensryche is feldolgozott már egy-egy Scorpions dalt a múltban. A “Rock You Like A Hurricane” c. ikonikus szerzeményt több mint 150 zenész énekelte utánuk.

Csupán számokban kifejezve a Scorpions karrierének fontos állomásait szinte lehetetlen. Egy számadatot azért mégis érdemes megemlíteni velük kapcsolatban: ezidáig 100 milliónál is több albumot adtak el, ezáltal a kontinens legsikeresebb rockzenekarának számítanak. Megannyi ezüst, arany és platina-díjuk csupán a jéghegy csúcsa; ami turnéikat illeti, nincs még egy, hozzájuk hasonlóan aktív banda a világon. Több ezer koncertet hoztak tető alá a világ összes képzeletbeli sarkában, Rio de Janeirótól Moszkván át Dubajig és Párizsig.

Számtalan emlékezetes momentumot köszönhetnek nekik a rajongók, amelyek egy részét az élő showkról készült videó- és hangfelvételek örökítettek meg. Ez az egyedülálló zenekar november 18-án a Budapest Aréna színpadán csap a húrok közé, és biztosak lehetünk benne, hogy elképesztő koncertet adnak. A jegyek már elérhetőek a www.livenation.hu és a www.funcode.hu weboldalakon! Ne maradj le!