3 ingyenes program, amit ne hagyj ki, ha Koppenhágában jársz

Dánia nem tartozik a legtipikusabb nyári úti célok közé. Pedig csodálatos tengerparttal rendelkezik, rengeteg a park és a zöld terület. A hőmérséklet általában néhány fokkal alacsonyabb, mint nálunk, így remek választás lehet azok számára, akik nem kedvelik a kánikulát. Most 3 ingyenes programot ajánlunk a természet kedvelőinek.

Botanical Gardens (Botanisk Have)

Meglepő, hogy ez a botanikus kert a dán főváros szívében található. Egyfajta oázist biztosít a sok modern és téglaépület között. Nagyon csendes, ezért a helyiek közül is sokan pihenni, olvasni, jógázni, piknikezni járnak ki ide. Megszámlálhatatlan fajta növény díszíti a kertet, szabadtéren és üvegházakban egyaránt. Középen egy hatalmas tó terül el, ahol hattyúk és kacsák úszkálnak. Maga a kert ingyenes, ám ha a lepkeházba is be akarunk menni, azért már belépőt kell fizetni.

Nyhavn

Vagyis új kikötő. Ez Koppenhága egyik leghíresebb része, nem véletlenül. Szinte biztos, hogy láttál már róla képet, csak nem tudtad, hol is van pontosan. Színes házak fogják közre a kikötőben ringatózó hajókat, két oldalt különböző éttermek és kávézók várják a látogatókat. Könnyű megközelíteni gyalog, vagy akár biciklivel is, hiszen a belvárosban található. Nemcsak a látvány miatt óriási élmény, hanem mert, általában sosem jutunk ilyen közel ekkora méretű hajókhoz, itt viszont jól szemügyre lehet őket venni.

A Rosenborg-kastély parkja

A Rosenborg-kastély anno királyi lakhelyként szolgált, ma azonban már múzeumként működik. Az épület látványa magáért beszél, azonban, ha már arra járunk, érdemes a parkra is időt szánni. A hatalmas zöld terület egy tónak, egy rózsakertnek és a gyerekek kedvencének, egy szabadtéri bábszínháznak is otthont ad. Nem véletlen, hogy szinte soha nem üres, nagy területe miatt viszont egyáltalán nem hat zsúfoltnak.

Szerző: Guba Márti