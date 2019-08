Lángoló Amazonas – és ami mögötte van

Szörnyű hírek láttak napvilágot nemrégiben az Amazonas-medencében tapasztalható tűzvész kapcsán.

A brazil esőerdő hetek óta hatalmas lángokkal ég, ráadásul a tűz megfékezése egyre nehezebb feladatnak tűnik. A média azonban csupán néhány napja kezdett foglalkozni a rendkívüli esettel, azóta viszont egyre súlyosabb tanulmányok és szakértői vélemények készülnek a témában.

Persze az erdőtűz, mint jelenség sajnos nem szokatlan a világ ezen pontján, de a brazil űrkutatási ügynökség adatai szerint a tavalyi tüzek számához képest 2019-ben mindeddig már 83%-os növekedést tapasztaltak!

Bár mi, magyarok légvonalban nagyon távol élünk a “földi pokoltól”, ez még nem jogosít fel bennünket arra, hogy szemet hunyjunk az események fölött, hisz a világ legnagyobb összefüggő erdejének pusztulása az egész bolygóra fenyegető hatással lehet.

Elég ha csak arra gondolunk, hogy a tüzek által hatalmas mennyiségű füst került a levegőbe, melynek terjedéséről a Windy.com látványos, folyamatosan frissülő grafikákon is beszámol.

Ennél fontosabb és hosszabb távra szóló következmény viszont, hogy az esőerdő pusztulásával a Föld egy nagyon jelentős oxigéntermelő területe is eltűnik, ráadásul a szén-dioxid mennyisége is nő a légkörben – nem csak a növényzet elégése során, hanem azáltal is, hogy a fák többé már nem tudják lebontani ezt az anyagot. A levegő magasabb szén-dioxid koncentrációjának egyenes következménye pedig a globális felmelegedés fokozódása.

Mi áll az erdőtüzek hátterében?

A szakértők egyetértenek abban, hogy az idén nyáron Brazíliában tomboló erdőtüzek egészen biztosan nem természetesek, vagyis a terület nem a száraz időjárás miatt lobbant lángra. A jelenség hátterében sokkal inkább az országban állandó növekedést mutató, termőföldszerzés céljából végzett erdőirtás áll, melynek egyik módszere a terület mezőgazdasági megtisztítása érdekében végzett felégetés. A farmerek által gyújtott tüzek a kontinens középső részén tapasztalható nagy hőség miatt pedig szinte pillanatok alatt tovaterjedhetnek.

Minden bizonnyal tehát emberi mulasztás áll a tragédia mögött, ezért sürgős (nemzetközi!) összefogásra lenne szükség mind a tűz, mind pedig az irtás megfékezése érdekében – amíg még nem késő…