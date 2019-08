Pénztárcabarát divattippek őszre

Az iskolakezdés nem olcsó mulatság, a beszerzendő ruhák és eszközök száma évről évre egyre végeláthatatlanabb. A családi kasszát megterhelő költségek csökkentésére viszont van megoldás! Mire lehet szükséged idén ősszel?



Kényelmes és divatos hátizsákok



Alapszabály az iskolatáskák, hátizsákok esetében, hogy ne csak mutatósak, színesek és „sokzsebesek”, hanem kényelmesek is legyenek. Érdemes tehát könnyű anyagú, hátul kipárnázott, szélesebb vállpánttal készített iskolatáskát választani a kisdiákoknak. Természetesen a szülőknek sem kell lemondaniuk a praktikus hátizsákokról, hiszen a hátizsák divatja 2019-ben a fénykorát éli. Az anyukák és apukák is kedvükre válogathatnak az elegánsabb és a sportosabb darabok között is, hogy legyen hová elpakolni a laptopot vagy az esernyőt.

Harisnya

Az egyik legpraktikusabb ruhadarab az átmeneti időjárásban a harisnya, hiszen segítségével a nyári ruháinkat, szoknyáinkat sem kell egyből a szekrény mélyére pakolnunk. Idén az állatminták uralják a trendeket: ha kicsit extrább, például leopárd- vagy párducmintás harisnyát választasz, biztosan kitűnsz majd a szürke hétköznapokból.

Őszi cipők

Az ősszel felpörgő hétköznapokra tökéletes választás lehet a mokaszin, ami csinos szettekkel kombinálható, de a lazább, farmeres viselethez is passzol. Idén ősszel a púderszínű cipők és az örök klasszikus fekete mellett megjelennek az élénkebb, pink lábbelik is. Ezekkel bátran feldobhatjátok ruhatáratok alapdarabjait. Az őszi hétköznapokra a gyerekeknek pedig már zártabb, vízálló, egyben strapabíró cipőt javaslunk választani.

Örök őszi páros: farmer & pulcsi

Idén a legmenőbb megoldás a kantáros farmernadrág egy garbóval kombinálva. A rohanós hétköznapokon biztosan imádni fogod és mindennek a tetejében te lehetsz a legmenőbb anyuka az iskolában. A korábbi évek nagy kedvence az oversize pulcsi és a farmer párosa sem szorul háttérbe, sőt, ha kicsit felhajtjátok a nadrágotok alját, még vagányabbak lehettek.

Elegáns stílus sportcipővel

Ma már senki nem kapja fel arra a fejét, ha egy csinosabb blézert és szoknyát edzőcipővel kombinálunk. Sőt már külön neve is van a trendnek: ez bizony az athleisure irányzat, ami az athletic (sportos) és a leisure (kényelem) szavak kombinálásával jött létre. Az ősz pedig remek alkalom arra, hogy ti is kipróbáljátok ezt trendet. Ha elfogadjátok a Premier Outlet divattippjét, nyugodt szívvel kombináljátok az élénkebb színű edzőcipőket elegánsabb ruhákkal.

Válassz olyan helyet, ahol az iskolai kiegészítőket és az ősz elengedhetetlen ruhadarabjait is beszerezheted! Próbálkozz például itt!