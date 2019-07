Óvjuk meg együtt több százezer tonna szén-dioxidtól a Földet!

Még a tavalyinál is korábban, július 29-én érkezett el a Túlfogyasztás Világnapja, ekkorra használtuk el a Föld egy évre elegendő erőforrásait. A globális problémára izgalmas videóban hívják fel a figyelmet, és kiszámolták, hogy csak 2018-ban 200 000 tonna szén-dioxid kibocsátásától lehetett megóvni a Földet mindössze azzal, hogy másodkézből vásároltunk.

Ez a mennyiség 1 400 000 000 darab műanyag zacskó vagy például 2 700 000 tricikli előállításához is elég lehet, sőt, olyan hatással van a környezetünkre, mintha 39 ezer autót vonnánk ki a forgalomból egy teljes évre, vagy ha minden évben 45 napra leállna Budapest teljes közlekedése.

A Túlfogyasztás Világnapjára készült kisfilmmel a Jófogás célja, hogy a megdöbbentő számok közzétételével közelebb hozza a felhasználóit a környezettudatos megoldásokhoz, és rávilágítson arra, hogy mindannyian szuperhősök lehetünk azáltal, ha másodkézből vásárolunk.

Varju Lilla, az Adevinta Classified Media Hungary marketing igazgatója elmondta, hogy a kutatással arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nemcsak anyagi megfontolásból érdemes az oldalon adni és venni, hanem egyúttal a környezetünk védelméért is sokat tehetünk. Ugyanis a másodkézből beszerzett termékeket nem kell újra legyártani, leselejtezni, így az ezekből az eljárásokból adódó szén-dioxid kibocsátástól is megóvhatjuk a Földet.