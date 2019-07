Augusztusban duplázik a WAMP!

Augusztusban a WAMP-os tervezők dupla sebességbe kapcsolnak, így két helyen is találkozhattok velük! A hónap első vasárnapján, augusztus 4-én a szokott helyen, az Erzsébet téren a hűsítő medence partján várják a városban maradókat, azt követően pedig kiköltöznek Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvényére az Óbudai-szigetre, ahol a SZIGET Fesztivál egész ideje alatt várják a Hello Wood őrülten színes faházaiban a stílusos fesztiválozókat.

Sok más márka mellett ott lesz a magas minőségű, kényelmes és egyedülálló ruhák iránt elkötelezett Pamut Apparel. Náluk az “alkotás” teljes folyamata kézzel zajlik, a ruhák festése víz alapú festékkel történik, ami puha érzetet biztosít. A termékek hőkezelve vannak, hogy megelőzzék a későbbi fakulást és az anyagzsugorodást. A legmelegebb napokon igazán kényelmesen érezhetjük magunkat a természetes puha pamut anyagok nyújtotta szabadság által.

Szintén találkozhatsz Judit Vigvári Design standjával; missziójuk a magyar népi motívumkincs újragondolásával, modern hagyományőrző kollekciók alkotása a jövő felnövekvő generáció számára. A pihe-puha natúr anyagokból készült ruhácskákban egészen biztosan boldogan vágnak bele a nyári kalandokba a kisebbek is.

Ha lecsapnál a SoadyArt termékeire, minden lehetőséged meglesz rá. A brand küldetése egyszerű: hétköznapi, de mégis egyedi kézműves ékszerek és egyéb saját grafikákkal ellátott kiegészítők készítése azok számára, akik szeretik a hazai alapanyagokból elkészített, különleges termékeket. Az egyesével, kézzel rajzolt kedves apróságok akár gyerekeknek is tökéletes ajándék, de a kreatív csomagolásnak köszönhetően felnőtteknek is vicces meglepetés lehet belőlük. A fülbevalók mellett még grafikás sörnyitó kulcstartót, kitűzőket, matricákat, tetoválásokat is vásárolhattok az alkotótól.

Augusztusban a Hónap tervezője: K e.s.h A

Kesserű Andrea újrahasznosított szemüveglencséből vagy plexiből készült karkötői, nyakláncai és többfunkciós táskái nagy kedvencei a WAMP közönségének. A kiegészítőket sok esetben Andrea fiának, Daninak az elképesztően kedves állatfigurákkal és motívumokkal tarkított rajzai díszítik, amely egészen egyedi megjelenést ad minden egyes darabnak.

A rendezvény gyerek-és kutyabarát!