Számítógépes játék készült az 51-es körzet tervezett lerohanásáról

Amint arról korábban már beszámoltunk, egy ártatlan viccnek indult ötlet tartja lázban világszerte az embereket. Készült egy Facebook-esemény, ami arra buzdította az embereket, szeptember 20-án gyűljenek össze, és egyesült erővel rohanják le a rendkívül őrzött, nevadai 51-es körzetet.

Azóta a hatóságok is kifejezték véleményüket a ki tudja, mennyire komolyan vett tervről, de most más fejlemény miatt írunk újra a témáról. Az ok nem más, mint a fizetős, Storm Area 51 nevű számítógépes játék. A ProjektorGames fejlesztői elsőként csaptak le az ötletre, amiről gondolni lehetett, hogy előbb-utóbb valaki meglátja benne az üzleti lehetőséget. A készítők láthatóan siettek vele, nehogy megelőzzék őket, ezért meglehetősen alacsonyra tették a mércét. Azok, akik már tesztelték a játékot, csak negatívumokat mondanak róla, mivel ha már fizettek érte, minőségi elvárásokat támasztottak a játékkal szemben, amit annak nem sikerült megugrania.

Az internet népének hőbörgését az is fokozza, hogy az állítólag poénnak szánt “lerohanás” terve eredetileg viccesnek tűnt, ám valahol pont azelőtt vált lejárt lemezzé, amikor napvilágra került ez a játék. Hogy szeptemberig csitulnak-e a kedélyek az ügy körül, egyelőre nem tudni. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.