Újabb meglepő szereposztás & Scarlett Johansson kereszttűzben

Nemrég derült ki, hogy a kis hableány szerepét afroamerikai színésznő kapta meg, nem kis meglepetést okozva a Disney-rajongóknak. A lány mellett kampányolók rasszizmust kiáltanak, a kétkedők kíváncsian várják, mi sül ki ebből. De van más is…



Hollywood-ot menthetetlenül elérte a változás szele, és amíg Scarlett Johanssont többször kritizálták azért, hogy színész létére volt képe (értsd a szarkazmust) elvállalni olyan szerepeket, amelyek nem egészen olyanok, mint ő (transznemű férfit alakított volna egy filmben, de az LMBTQ társadalom nyomására visszaadta a szövegkönyvet), egyes klasszikus karaktereket merőben más színészekre bíznak.

Talán épp ezért értetlenkednek a rajongók az épp aktuális James Bondot érintő hírek kapcsán, amelyek azért kaptak szárnyra, mert évek óta nyílt titok, hogy Daniel Craig már szögre akasztaná a 007-es kosztümét. Míg korábban Idris Elbát tartották esélyesnek az angol titkosügynök szerepére, most egy tehetséges színésznőről cikkeznek, akinek Bond átadja a stafétát, és Lashana Lynch (Marvel Kapitány, Brotherhood) alakítja.

Scarlett Johansson egyébként többször kereszttűzbe került már, például akkor is, amikor elvállalta egy ázsiai nő szerepét a Ghost in the Shell c. filmben. A színésznő mindezek kapcsán nemrég úgy fogalmazott egy interjúban, szerinte mindenkinek meg kellene adni az (egyenlő) esélyt arra, hogy elvállalhasson egy szerepet, függetlenül bármilyen nemű hovatartozásától.

Színészként az a dolga, hogy eljátsszon valakit, aki nem feltétlenül olyan, mint ő. Sem kinézetben, sem viselkedésben. Ha kedve tartja, lehetne például akár fa is. Bár sokak ellenszenvét kiváltotta utóbbi kijelentésével, biztosak vagyunk benne, hogy a színésznőt semmilyen rossz szándék nem vezérelte, egyszerűen csak a munkáját végezné.

A drámától függetlenül mi már nagyon várjuk az új James Bond filmet, és reméljük, hogy Scarlett körül is elcsitulnak a hullámok!

Kiemelt kép: Flickr (Gage Skidmore)