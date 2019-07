Red Bull Neymar Jr’s Five 2019: magyar csapat a világ legjobbja!

A Zsírkréták gólt sem kapott a kieséses szakaszban, a döntőben a spanyolokat verték, aztán Neymarékkal is megmérkőzhettek.

Andorka Kristóf, Dudás Dániel, Fábián Gábor, Fábián Máté, Kalocsay Károly, Rónaszéki Botond és Weimann Richárd – nem árt megjegyeznünk ezt a 7 nevet, ezek a srácok ugyanis olyan tettet vittek véghez, amit régen látott már a magyar futballtársadalom: világbajnokok lettek!

Ahogy tavaly is, Zsírkréták néven képviselték Magyarországot a Red Bull Neymar Jr’s Five brazíliai világdöntőjében, és pénteken meg is nyerték a csoportkört – ahogy tavaly is.

A kieséses szakaszban egy dél-amerikai csapattal kezdtek – ahogy tavaly is.

Innentől viszont kettéválik a történet, ugyanis 2018-ban rögtön kikaptak a későbbi döntős Argentínától, ezúttal viszont nagyon simán verték 5–0-ra a házigazda Brazíliát! Mondjuk megdolgoztak érte a pályán kívül is – az előző estét az ellenfél videózásával töltötték…

A legjobb 8 között Japán várt rájuk, gólt ezúttal sem kaptak, az ellenfélnek viszont ismét eltüntették az összes játékosát – újabb 5–0, vagyis készülhettek az elődöntőre az ellen a román csapat ellen, amelyik 2017-ben megnyerte a Red Bull Neymar Jr’s Five világdöntőjét.

A világ azonban változik: a román fiúknak ezúttal esélyük sem volt, sima 5–0 ide, a magyar srácokat egyszerűen lehetetlen volt ezen a napon megállítani. Azért a fináléban a spanyolok megpróbálták – már másodszor, hiszen a csoportkörben is találkoztak már, akkor a Zsírkréták nyert, nem fogjátok kitalálni: 5–0-ra.

Tanultak azért abból a meccsből a spanyolok, jól kezdtek, sokat járatták a labdát, de ahogy telt az idő, úgy jött lendületbe a magyar csapat, megszerezte a vezetést, majd egy büntetővel kialakult a végeredmény: 2–0-ra nyertek a magyar fiúk, ezzel pedig a világ legjobb csapata lettek a Red Bull Neymar Jr’s Five 2019-es kiírásában!!!

A kupát természetesen nem mástól, mint a PSG szupersztárjától, Neymartól vehették át, akivel aztán meg is mérkőzhettek. A magyarok itt is helytálltak, hiszen mindössze 3–2-re kaptak ki a világ egyik legjobb labdarúgójától és barátaitól.