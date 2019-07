Megérkezett az év legjobban várt albuma!

Ed Sheeran koprodukciós anyaga végre napvilágot látott!

Bátran kijelenthetjük, hogy elkészült 2019 legkiemelkedőbb koprodukciós albuma. A világ egyik legmeghatározóbb zenésze, Ed Sheeran ugyanis ezúttal olyan alkotókkal állt össze, mint a Grammy-díjas Cardi B, Khalid, Skrillex, Bruno Mars, Travis Scott, Eminem, sőt a lemezen egy dal erejéig még 50 Cent is visszatér! A No 6. Collaborations mixtape 22 közreműködő előadóval összesen 15 bombasztikus dalt tartalmaz, melyek közül néhányat már jól ismerhetünk.

Májusban jelent meg a Justin Bieberrel közös I Don’t Care, ami tökéletes nyári hangolódást biztosított a rajongóknak.

Június közepén érkezett a Cross Me, melyben a mai amerikai hiphop/R&B-szféra két meghatározó alakja Chance the Rapper és PnB Rock hallható Sheeran mellett. A videó megjelenése óta mintegy 10 millió megjelenést generált.

Június 28-án debütált a Beautiful People Khalid közreműködésével.

Ezen a héten pedig valóssággal berobbant a BLOW, melyben Bruno Mars és Chris Stapleton dolgozott együtt a brit szupersztárral.

Mától pedig a további szerzeményeket is hallhatjuk végre, sőt az sem kizárt, hogy Ed Sheeran augusztusi koncertjén, a SZIGET Fesztiválon is felcsendül majd jó pár dal az új lemezről.

Íme a teljes tracklista:

1. Beautiful People (feat. Khalid)

2. South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B)

3. Cross Me (feat. Chance the Rapper & PnB Rock)

4. Take Me Back to London (feat. Stormzy)

5. Best Part of Me (feat. Yebba)

6. I Don’t Care (with Justin Bieber)

7. Antisocial (with Travis Scott)

8. Remember the Name (feat. Eminem & 50 Cent)

9. Feels (feat. Young Thug & J Hus)

10. Put It All on Me (feat. Ella Mai)

11. Nothing on You (feat. Paulo Londra & Dave)

12. I Don’t Want Your Money (feat. H.E.R)

13. 1000 Nights (feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie)

14. Way to Break My Heart (feat. Skrillex)

15. Blow (with Bruno Mars & Chris Stapleton)

