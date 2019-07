Óriási mérföldkőhöz ért a The Qualitons

“Anthony Kiedis kedvenc magyar zenekara” Amerika egyik legmenőbb, új zenék felfedezésére specializálódott rádiójába kapott meghívást.

A The Qualitons tavaly debütáló Echos Calling című lemezanyaga nem csak a toplistákat hódította meg hazánkban, de nemrégiben Fonogram-díjjal is kitüntették. A sikerszéria azonban itt még korántsem ért véget, ugyanis a korongra az amerikai KEXP rádióállomás közkedvelt műsorvezetője, Kevin Cole is felfigyelt, és 2018 legmeghatározóbb 25 lemeze közé választotta az alkotást.

A tengerentúlon 1972 óta működő KEXP az elmúlt közel 50 év alatt számos feltörekvő zenekart mutatott már be hallgatóinak, melyek közül jó néhány azóta az egész világot meghódította. Ezért is jelent hatalmas elismerést a The Qualitons számára, hogy Macklemore és Ryan Lewis, a Florence + the Machine, az Arctic Monkeys, a Foals és Lykke Li nyomdokaiba lépve márciusban első magyar zenekarként egy élő session erejéig meghívást is kaphatott Kevin Cole műsorába.

“Egy pillanatig sem gondoltunk arra, mikor beléptünk a KEXP-s helyszínre, hogy ez az a stúdió, ahol játszottak már nagy zenekarok, inkább csak azzal voltunk elfoglalva, hogy milyen király, hogy ott vagyunk. Csodáltuk a “karácsonyi” díszvilágítást a fal mentén és az volt bennünk, hogy áhá, szóval ez így néz ki élőben. Aztán jött egy enyhe gyomorgörccsel vegyülő tini izgatottság, amit hűvös, ámde mosolygós nyugalommal próbáltunk leplezni. Végül, amikor zenélni kezdtünk, jobban el tudtuk engedni magunkat, mint amennyire féltünk az egésztől. Jól esett ott zenélni.”

– mesélték a srácok.

A nagy eseményről videóanyag is készült, mely néhány napja vált elérhetővé a KEXP közel 1.800.000 feliratkozót számláló Youtube-csatornáján.

A legfrissebb nemzetközi elismerés nem az első a The Qualitons életében. Amellett, hogy a csapat számos alkalommal koncertezett már külföldön, állandó fellépői a showcase fesztiváloknak is, ráadásul tavaly meghívást kaptak a texasi SXSW-ra, melyről a JanSport verseny első helyét jelentő trófeával térhettek haza. A zenekart korábban a Red Hot Chili Peppers énekese, Anthony Kiedis is méltatta, dalaikat pedig a KEXP mellett a BBC Radio is játssza.