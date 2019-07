Soha nem hallott dalok jelentek meg a legendától

Június végén látott napvilágot a 3 éve elhunyt legenda második posztumusz kiadványa.

2019. június 21-én jelent meg a 2016 áprilisában elhunyt Prince legújabb, Originals című stúdióalbuma.

A CD 14 korábban soha meg nem jelent Prince dalt tartalmaz, melyek között a zenész nem csak saját magának, hanem más művészeknek (The Bangles, Martika, Apollonia 6, The Time, Jill Jones, The Family, Sheila E) írt szerzeményei is szerepelnek.

Július 29-én a korong dupla bakelit formátumban is elérhetővé válik.

