Repül a test, szárnyal a szellem

Repülő testek? Súlytalanság, levegő, szabadság. Repülni repülőgép nélkül a legjobb. A Flying Bodies Fesztivál a FLOW és a tökéletes élmény tere. A 2014 óta szervezett Flying Bodies kurzussorozat utódja a 2019- ben első alkalommal megrendezésre kerülő Flying Bodies Fesztivál, mely a Duda Éva Társulat 10. évfordulójának egyik kiemelt programja.

Programok

Minden szempontból egyedi, progresszív programokra számíthatnak az érdeklődök, napközben cirkusz- , parkour- , tánc- kurzusok, később díjazott kortárs tánc előadások magyar és nemzetközi alkotóktól, meghökkentő cirkusz produkciók és pop-up performanszok az ipari építészet egyik különleges létesítményében, az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban, ami Berlin indusztriál foglalt házainak hangulatát hozza. Esténként pattog a hip- hop és zakatol a techno a város szívében ringatózó Trip hajón, ahol már csak a teraszon állva és a kilátásban gyönyörködve is szárnyra kap a szellem. A fesztivál képzési programja világszínvonalú oktatókat hoz Budapestre, hogy a legmagasabb szinten is, és a felfedezőknek egyaránt hasznos workshopokat kínálhasson. Több off- program gondoskodik azokról, akiket nem a fejlődés és tanulás vonz ide, hanem a kurzusokon kívüli programokra kíváncsiak, amikre külön- külön is lehet jegyet venni, így mindenki megtalálhatja a maga útját és csatlakozhat a Flying Bodies Fesztivál közösségéhez.

Akik már biztosan ott lesznek

Több nemzetközi előadó közül a holland Panama Pictures cirkusz társulat készül bemutatni két produkcióját is a fesztiválon, közösen slammelünk Kemény Zsófival, Pion Istvánnal és Bárány Bencével, lehetőség lesz Gryllus Ábris beatjeire tombolni, tanulni a Yamakasi csoport egyik tagjától, Tony Thich- től, vagy részt venni a Tűzmadarak cirkusz csapat interaktív programjain.

Te vagy a fesztivál! Akció és dinamika, filozófia és életforma, közösség és család. Unod már a nagy fesztiválok személytelenségét? A Flying Bodies rendezvények minden évben a legizgalmasabb, legkülönlegesebb, legkreatívabb embereket hozzák össze, emellett a helyszínek tulajdonságai, és a programok struktúrája mind lehetővé teszik a legközvetlenebb, legszabadabb kapcsolódást egymáshoz. Intenzív fejlődés, felejthetetlen bulik és életre szóló barátságok ugródeszkája ez a fesztivál. Repül a test, szárnyal a szellem. Hogy hangzik?

A program fő helyszíne az Artus Kortárs Művészeti Stúdió, de a Slam Poetry est a Trip hajó teraszán kerül megrendezésre.

Bővebb információ: www.flyingbodies.com és www.evaduda.net