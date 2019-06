Miért ünnepli ma a Google a falafelt?

A Google bizonyos időközönként egy-egy személy vagy esemény előtt tiszteleg. Ma a falafelre esett a választás, ennek örömére a Google animált logóján egy falafelt látunk, amint pitába csomagolja magát két másik golyócskával. Ha fölévisszük az egeret kiírja: Ünnepeljük a falafelt! Na de honnan is származik a falafel?

A Wikipedia szerint a falafel hagyományosan csicseriborsóból készülő golyó vagy fasírt. A Közel-Keletről ered, a halal étkezés fontos része. Mára az egész világon elterjedt, különösen a vegetáriánus és makrobiotikus étrendek követői között. Része az utcai ételárusítás kultúrájának, illetve egyre több gyorsétteremlánc kínálatában is szerepel. Általában hummusszal és zöldségekkel szolgálják fel pitában, de gyakran készítenek belőle szendvicseket is, illetve más köret mellé is sokan fogyasztják.

De miért ma ünnepeljük a falafelt?

A nemzetközi falafelnap elméletben június 12-én van, szóval az rejtély, hogy a Google miért éppen ma gondolta úgy, hogy érdemes megünnepelni a csicseriborsó-golyókat, mindenesetre, aki teheti, egyen ma egy finom falafelt, hummusszal, pitában!