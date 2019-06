Eddz szabadtéri mozgásformákra az Oxygen Wellnessben!

Így melegíts be a szabadtéri mozgásformákra az edzőteremben!

Ahogy a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, egyre gyakrabban kerülnek elő a nyári sporteszközeink, és persze egyre jobban ég bennünk a vágy, hogy használjuk is ezeket. Ha te is imádsz szörfözni, vagy wakeboardozni, bírod a nagy bringatúrákat, vagy szereted róni a köröket a Margitszigeten, és nem tudod elképzelni ezek nélkül a szuper, mindenedet megmozgató nyári sportok nélkül a kánikulát, érdemes fel is készíteni a testedet (és az idegrendszeredet!) a következő hónapokra.

Mindehhez segítséget ezúttal az Oxgen Wellness Naphegy aerobik/spinning szakmai vezetőjétől, Horváth Tündétől kaphatsz.

Futás

Ezt az alapsportot gyakorlatilag bármikor űzhetjük, hiszen a fitnesz termek futópadjait egész évben lehet koptatni. Azt viszont senki sem vitatja, hogy a legjobb választás szabad terepen róni a kilométereket. Természetesen a tavaszi/nyári nagyobb kocogások előtt mindenképpen érdemes edzeni egy picit a teremben.

Mivel az állóképességet folyamatosan szinten kell tartani, a láb izomzatát tréningelni kell erre a fajta nagyobb terhelésre. Készíts heti lebontásban edzéstervet, melyet a futópadon a pontos eredmények nyomon követésével be is tudsz majd tartani. Kezdésnek heti 8-12 km az ajánlott futásmennyiség, majd fokozatosan emelve a távolságot és a sebességet tudod majd fejleszteni magad, egészen addig, hogy a szabadban már igazán jól essen a futás élménye.

Wakeboard

A wakeboardra (vagy akár a szörfre) kiváló felkészítő edzésmódszer az ún. Stability Workout, mely az instabil felületeken történő mozgások fejlesztését és a változó környezeti hatások beépítését célozza meg. Mivel egy fixen beállított gép, vagy egy “szögmérővel lemért” fix súlyokkal végrehajtott guggolás nem teljesen életszagú, a módszer megalkotói mindezeket folyamatosan változó körülményekkel és kihívásokkal egészítik ki, mert így tanulhat a testünk mozgás szintjén a legtöbbet, és később, új helyzetekben így fog tudni jó megoldással szolgálni.

Egy Stability Boardon végrehajtott guggolás felkészít arra, hogy változik a két lábat ért terhelés nagysága és szöge. Egy Bosun történő futás pedig segíti a bokát jól reagálni, például egyenetlen talaj, vagy nagy erőhatás esetén. A Stability Workout edzőknek abszolút célja, hogy az edzéseken minél sokszínűbben terheljenek (erő és koordináció szintjén egyaránt), ezáltal felkészítve a testet biztonságos körülmények között azokra a helyzetekre, amelyekben majd teljesítenünk kell. Mindezt úgy, hogy a mozgás örömét szem előtt tartják.

Biciklizés

A biciklizés a legnépszerűbb szabadban végezhető sportok közé tartozik. Sokan szeretnek akár egyedül vagy akár csoportosan, családdal, barátokkal közös túrákat szervezni. Mivel ezek a túrák általában hosszabbak, több órásak is lehetnek, a csoportos beltéri bringázással remekül fel tudunk készülni egy ilyen hosszabb távra.

A group cycling, a beltéri kerékpározás egyik formája, amely remekül felkészíti a szívet, a keringési rendszert és az alsó végtagok izmait a hosszú, egyenletes terhelésre. Az 55 vagy 90 perces órákon a csoportos biciklizés örömét tapasztalhatjuk meg, és közben ráhangolhatjuk szervezetünket a nyári nagy bringatúrákra.

Evezés, kajakozás

Az edzőtermekben már szinte mindenhol megtalálhatóak a profi evezőpadok, amikkel kiválóan fel lehet készülni erre a nyári sportra.Az evezőpad használata közben intenzív mozgást végzünk, mely során minden fontosabb izomcsoportot megmozgathatunk.

Mindez aerob edzésnek is kiváló, a pulzust gyorsan megemeli és remekül égeti a zsírt. Használatával erősíthető az izmok 80 %-a, mivel az evezés során számos nagy izomcsoportot megmozgatunk, köztük a karokat, a hátat, a lábakat, illetve a has és a vállak is kapnak rendes terhelést. Ráadásul az izmaink mellett erősíti a szívet és a tüdőt, valamint a vérkeringést is serkenti, így az állóképesség is hatásosan fejleszthető az evezőpad használatával.