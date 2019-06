Íme, Budapest legjobb szórakozóhelyei 2019-ben

Idén is kiderült, melyik szórakozóhelyekre szeretnek járni a budapestiek, mint ahogy az is, hogy igényeljük a minifesztiválokat, mint a Kolorádó vagy a Belvárosi Fesztivál, hogy szeretünk szabadtéri koncertekre járni, így nyerhetett idén megint a Budapest Park, vagy lehetett szabadtéri kategóriában második a Pontoon, és hogy szeretjük a kis kézműves borbárokat, mint a Wine&U, amely idén immár másodszor vitte el az első helyezést. A Heineken Budapest Nightlife Awards pályázat versenyzőire ezúttal is bárki szavazhatott, vagyis a virtuális voksok döntötték el, hogy a 13 kategóriában kik lettek a nyertesek.

A versenyen idén egyébként több mint 200 hely indult el, a közönségtől pedig a verseny végére csaknem 22.000 szavazat érkezett. Az eseményen és az indulók számán is látszott, hogy a vendéglátós szakmának fontos a közönség visszajelzése, és persze az is, hogy az egész éves hajtás után legyen egy este, ami róluk szól.

Az idei díjátadó helyszíne a tavalyi és idei legjobb szabadtéri hely kategória 2. helyezettje, a Pontoon volt, ahol Wossala Rozi és Papp Gergő Pimaszúr, az RTL reggeli műsorvezető párosa hirdette ki a 13 kategória győztesét. A szervezők az esti programmal igyekeztek kiszolgálni egy szélesebb közönséget, így a díjátadó előtt koncert, a díjátadó után pedig a Kimitrak csapata mulattatta a szavazókat, a vendéglátósokat és persze a nyerteseket.

De lássuk, kik lettek idén a legjobbak:

A legjobb partiszervező

CS Company Next Level Budapest Black Trap

A legjobb budapesti fesztivál

Sziget Fesztivál Belvárosi Fesztivál Kolorádó Fesztivál

A legjobb borbár

Wine & U Kadarka Divino

A legjobb kézműves söröző

Rizmajer kézműves sörház Kandalló Neked csak Dezső

A legjobb szabadtéri hely

Barba Negra Pontoon Budapest Fröccsterasz

A legjobb koncerthelyszín

Budapest Park Akvárium Klub A38

A legjobb kocsma

Humbák Művek Stifler Bar Telep

A legjobb romkocsma

Anker’t Instant Szimpla Kert

A legjobb bár

Humbák Klub X Aznap A Grund Yellow Budapest

A legjobb koktélbár

PIÑA Hotsy Totsy Black Swan

A legjobb melegbarát hely

Akvárium Klub Anker’t Édes Érzés

A legjobb kisklub

Aether Barhole Lärm

A legjobb nagyklub

Akvárium Ötkert Premier Club

Különdíjak

Heineken különdíj – Quiznight.hu

Raiker különdíj – Humbák művek