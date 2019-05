Hogyan válassz utasbiztosítást?

Egy külföldi nyaralás rengeteg szép pillanatot tartogathat, de fontos felkészülni a váratlan eseményekre is. Ha indulás előtt utasbiztosítást kötsz, baj esetén jelentős költségektől mentesítheted magad.

Megfelelő biztosítási csomagot választani nem mindig egyszerű. Általános érvényű tanács, hogy minél messzebbre utazunk, annál szélesebb körű utasbiztosítást érdemes kötnünk. A szerződés ugyan minden esetben magában foglalja a baleset- és poggyászbiztosítást, valamint a telefonos asszisztencia-szolgáltatásokat, de ezek mértéke csomagtól függően eltérő lehet. Európán belül általában elegendő az alapfokozat, kiegészítve az ingyenesen igényelhető, kórházi kezelésre jogosító Európai Egészségbiztosítási Kártyával; tengerentúli nyaraláshoz viszont a magasabb biztosítási kategóriát javasoljuk. Ennek fő oka a balesetbiztosítási elemben keresendő, mivel ha bármilyen szerencsétlenség történne veled, hazaszállításod költségei az otthonodtól való távolságodnak megfelelően nőnek. A magasabb biztosítási kategória emellett egy hozzátartozód beteglátogatás céljából való kiutaztatását és szállásköltségét is fedezheti.

Amennyiben repülővel utazol, a poggyászbiztosításra érdemes kiemelt figyelmet fordítanod. Több átszállásnál nagyobb esély van a csomagod sérülésére, illetve a poggyász elvesztése esetén az utánküldés megszervezése is komplikáltabb, ezáltal pedig költségesebb lesz. Nem árt foglalkozni a csomagodba kerülő holmik összértékével is: például sok, nagyobb értékű kütyü utaztatása esetén érdemes magasabb poggyászbiztosítási kategóriát választanod. A prémium biztosítások járatkésésekből adódó és az útiterv felborulása miatt keletkező költségeket is fedezhetnek.

Ha kifejezetten sportolni , pl. hegyet mászni vagy szörfözni mész külföldre, tájékozódj a biztosítótársaságoknál, ugyanis néhány cég már kimondottan extrém sportokra specializált csomagokat is kínál.

Végezetül a külföldön tartózkodásod időtartama is fontos szempont lehet a biztosításkötésben: hosszabb távollét esetén érdemesebb széles körű káresetekre is felkészülni. A prémium csomagok jogvédelmi biztosítást is magukban foglalnak. Ezek fedezhetnek akár külföldön felmerült ügyvédi költségeket is.

A lehetséges káresetekre való felkészítéssel természetesen nem kívánunk elriasztani téged az utazás gondolatától. Mindössze szeretnénk, ha biztonságban éreznéd magad az otthonodtól távol is.

Kellemes utazást! Kéz és lábtörést! ;)