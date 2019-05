2019 nyarát is világhírű muzsikusok festik színesre

Július 20-án a Zeneakadémián indul a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás művészeti vezetésével megvalósuló Fesztivál Akadémia Budapest, aminek ötlete még 2002-ben merült fel, amikor Kelemen Barnabás a Zeneakadémia hegedűtanári állására nyújtotta be pályázatát.

Ebben fogalmazódott meg először a gondolat, hogy szerencsés volna Budapest számára, ha nyaranta egy kamarazenei fesztiválnak adna otthont a Zeneakadémia, ha a nyári hónapokban a patinás épület élettel, a főváros szíve pedig zenével telne meg. Az alapgondolat kezdettől fogva az volt, hogy a Fesztivál Akadémia ne „egyszerű” kamarazenei fesztivál legyen világhírű muzsikusokkal, nagyszerű koncertekkel, miközben természetesen ezt a feladatot is tökéletesen betölti, hiszen az elmúlt években káprázatos művészek léptek fel a Fesztivál Akadémia hangversenyein; Vilde Frang, Nicolas Altstaedt, Shlomo Mintz, Maxim Rysanov, Kocsis Zoltán, Fenyő László, Alina Ibragimova, Shai Wosner, és a sor hosszan folytatható.

A Fesztivál Akadémia Budapest a jövő muzsikusainak nevelését elsődleges céljának tekinti. Kezdettől fogva központi szerepet kaptak a fesztivál életében az előadások és a mesterkurzusok, 2017 óta pedig része a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny is, amelyet tizenkilenc év alatti hegedűsöknek hirdetnek meg, a zsűri elnöki tisztét Shlomo Mintz tölti be, a zsűritagok között pedig a világ legjelentősebb hegedűtanárai kapnak helyet.

Idén is három „pilléren” áll a fesztivál. A világ legkeresettebb és legjelentősebb művészei adnak kamarazenei hangversenyeket, amelyeken a zeneirodalom slágerei (Vivaldi Négy évszak, vagy Schubert Pisztrángötöse) éppúgy elhangoznak, mint valódi ritkaságok (például Pierre Boulez Messagesquisse című hétcsellós darabja, illetve két ősbemutató fiatal magyar zeneszerzőktől). A legrangosabb nemzetközi professzorok tartanak mesterkurzusokat, amelyre szerte a világból érkeznek zeneakadémista növendékek.

A húrok közé “csapnak”

Újra megrendezik a Magyarországon egyedülálló, tizenkilenc év alatti gyerekeknek meghirdetett III. Fehér Ilona Nemzetközi hegedűversenyt, amelyre több mint hatvan diák jelentkezett három földrészről, s amelynek zsűrielnöki tisztét a legendás Shlomo Mintz tölti be. Évekre előre lekötött komolyzenei világsztárok, Joshua Bell, Vilde Frang, Alina Ibragimova, Maxim Rysanov, Dejan Lazič, Ránki Dezső, José Gallardo és sokan mások érkeznek Budapestre. A gondolatiság és tartalom tekintetében a múlt évhez hasonlóan Fazekas Gergely zenetörténész erősíti a művészeti vezetés csapatát.

Ehhez a három pillérhez kapcsolódnak különböző kísérőprogramok. Az Országház kupolacsarnokában például Liszt Ferenc Koronázási miséjéből adnak elő két tételt a Szent Korona tiszteletére. Túlzás nélkül állítható, hogy július utolsó hetében a nemzetközi komolyzenei élet szíve Budapesten fog dobogni. Idén először mindezt tudatosan a nemzetközi média homlokterébe állítják a szervezők. Szabó Stein Imrét kérték fel a nemzetközi brand felépítésére és a kommunikációs „világpremierre”, akinek nevéhez a Zeneakadémia nemzetközi újrapozícionálása, a Bartók Világverseny és a Nemzetközi Marton Éva Nemzetközi Énekverseny megalkotása is fűződik.

Fiatal a fesztivál, de egészen egyedi hangulata és zenei teljesítménye megérett arra, hogy az országimázst szolgáló erős brandként a világ elé tárják. A meghatározó nemzetközi zenei médiumok mellett (Gramophone, The Strad, BBC Music Magazine) a most készülő újfilmmel és arculattal fog bekerülni a művelt európai és amerikai közönség által mértékadónak tekintett médiumok vezető kulturális felületeire, mint a Der Spiegel, a The New York Times a Euronews vagy a BBC.

A teljes programot itt megtalálod!