Nyárra hangolódva: Hamarosan Tokaj Fesztiválkatlan!

Az idei tavasz nem sikerült túl tavasziasra (eddig), de mi már a ránk váró nyárra gondolunk, amikor ötödik, jubileumi szezonját kezdi meg idén a Tokaj Fesztiválkatlan, az ország egyik legnagyobb szabadtéri színháza!

A létesítmény nemcsak nagyságában tűnik ki, hanem azzal a magas színvonalú, változatos programkínálattal is, mint évről évre, minden nyári szezonban – három játszóhelyen, a Fesztiválkatlan Nagyszínpadán, Teátrumában és a Paulay Ede Színházban. Az évadot az ingyenes városi gyermeknapi rendezvénnyel nyitják meg május 26-án. A nagyszínpadi program június 1-jén, az Orosz Hadsereg hivatalos akadémiai ének- és táncegyüttesének, az Alexandrovnak az előadásával kezdődik. A 120 fős társulat – férfikórussal, női és férfi szólóénekesekkel, táncosokkal – repertoárja az orosz népdaloktól, az egyházi énekeken, operaáriákon át, a popzenéig terjed.

Egy másik világhírű produkciót is láthat a közönség a Lord of the Dance táncegyüttes a hónap végi fellépésén. Az ír rendező és táncművész, Michael Flatley által koreografált produkció felújított változata lélegzetelállító táncokkal meséli el az ír folklór alapjaira épülő történetet.

Különleges színházi előadások is színesítik az idei műsort. Július 17-én Pokorny Lia és Őze Áron főszereplésével, a Valami csaj(ok) című igazán szórakoztató, érzékeny és felejthetetlen komédiát láthatják. Mohácsi István Francia rúdugrás című darabjában egy szexuál-parapszichológus guru, két fiatal pár és egy vadító hatodik járja körbe a párkapcsolatokat. A Katlan nagyszínpadán két közönségkedvenc színdarabot tűznek műsorra. Kálmán Imre minden idők legismertebb és leggyakrabban játszott operettjét, a Csárdáskirálynőt július 20-án, a Veres 1 Színház előadásában pedig az Anconai szerelmesek című szórakoztató komédiát augusztus 3-án mutatják be.

A zenei élet kiváló énekesei és együttesei felejthetetlen estéket ígérnek. A Malek Andrea Soulistic formáció a jazz és az R&B stílusokat keveri a magyar népzenével, ezzel egy teljesen új hangzást létrehozva. Szulák Andrea magyar slágerekből válogat, életének fontos pillanatait villantja fel, zongorakísérettel. A Sabbathsong Klezmer Band két este két különböző műsorral mutatkozik be a tokaji közönségnek, többek között Oláh Gergővel adnak közös koncertet. Július 27-én az ikonikus brit rockénekesnő, Bonnie Tyler örökzöld slágereivel és új albumának dalaival érkezik. Rúzsa Magdi augusztus 2-án zenekarával adja elő a mindenki által ismert slágereit.

Még több zene!

A Budafoki Dohnányi Zenekar a Zempléni Fesztivál keretében lép színpadra, a Filmharmonikusok című koncerten bejárják a filmzenék birodalmát. Havasi Balázs visszatér a Katlan színpadára, s olyan tételeket ad elő eredeti változatukban, ahogyan azt tíz-tizenöt évvel ezelőtt komponált meg egyetlen zongorára. Először itt hallhatnak majd részleteket azokból a művekből is, amiket a művész most tavasszal szerez a jubileumi év végi nagykoncertjére. Az idén ötéves fennállását ünneplő Margaret Island különleges műsorral és meglepetésekkel készül; slágereik egyedi hangszerelésben csendülnek fel, koncertjük egy igazi, vidám nyárzáró buli lesz augusztus 31-én.

A nevetés és humor sem marad ki a programkínálatból. A Dumaszínház All Stars csapata, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán és Janklovics Péter közös estjükön minden bizonnyal könnyet csal majd mindenki szemébe, de az is biztos, hogy mindezt viccekkel, poénokkal, gegekkel érik el. A L’art pour L’art társulat július 31-én a legújabb, a Mintha elvágták vol című műsorával ígér radikális kikapcsolódást, a rájuk jellemző abszurd humorral és szójátékokkal. Az Illúzió Mesterei, világbajnok bűvészek és az ország legjobb illuzionistái nem mindennapi képességeikkel varázsolják el a közönséget.

Szakértők a Teátrum színpadán!

A Teátrum színpadán neves szakértők az élet nagy kérdéseire, problémáira igyekeznek tanácsot adni, új nézőpontokra rávilágítani. Pál Feri atya legújabb könyvével azonos című előadásában segít elindulni a mély, belülről fakadó önbecsülés felé vezető úton. Hazánk egyik legnépszerűbb pszichiátere, dr. Csernus Imre arról beszél, hogy mit vár el egy nőtől a társadalom, a család, a barátok, kinek és miért kell megfelelnünk különböző szerepekben. Vámos Miklós író saját, legutóbbi kilenc évéről mesél egy izgalmas kalandozás keretében. Az ismert klinikai szakpszichológus, dr. Bagdy Emőke a nő és férfi egymáshoz viszonyuló kapcsolatát tárja fel, hogyan lehet kialakítani egy boldogabb, harmonikusabb párkapcsolatot. Három estére a nyár legnagyobb házibulijává alakul át a Fesztiválkatlan; a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb hazai és külföldi slágereit DJ Dezi keveri a lemezjátszónál, vendége lesz Náksi Attila, Dévényi Tibi bácsi és a Hip Hop Boyz egyik frontembere, O.G. Duck.

