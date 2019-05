Hármas szülinap az EFOTT-on!

A Tankcsapda idén 30, a Halott Pénz és a Road pedig 15 éves évfordulót ünnepel. A szülinapos fellépők július 9-15. között különleges produkciókkal készülnek a Velencei-tó partjára.

A 30 éve alakult Tankcsapda már kétévesen a fesztivál színpadára állt, és azóta is rendszeresen tomboltatja a közönséget. A hasonló stílust képviselő, másfél évtizedet és nyolc albumot maga mögött tudó Road is többedjére erősíti a fellépők listáját, a szintén 15 éves Halott Pénz pécsi fenegyerekei pedig már bulizni is ide jártak, egyetemistaként – ennek folytán fellépőként folyamatosan a maximumot akarják nyújtani.

A jubiláló zenekarok különleges koncertélményekkel készülnek a 2019-es EFOTT-ra, mindenki a saját stílusában és ötleteivel igyekszik összefoglalni az elmúlt éveket. – Egy harminc éves zenekar esetében egy ilyen eseményre természetesen fokozott figyelemmel készülünk, mert pontosan tudjuk, hogy három évtized ide vagy oda, lesznek, akik itt látnak-hallanak majd minket életükben talán először.

Ennek megfelelően egy alapos áttekintést fogunk adni a Tankcsapda három évtizedéből, sok ismert dal mellett egy-két kevésbé kézenfekvővel is – árulták el Lukács Laciék, akik külön szeretik az efottozó közönség sokszínűségét és nyitottságát, a fesztiválra jellemző haveri hangulatot.

Molnár Máté, a Road zenekar frontembere büszke arra, hogy az elmúlt évek alatt igazi legendákkal is zenélhetett az EFOTT-on, de a fesztivált magánemberként is színvonalasnak tartja:

Nagyon bírom, hogy mindenféle korosztály megtalálható ott. Kicsik, nagyok, mindenki és épp ez benne a jó! Nyilván a vízpart miatt is bátrabban indulnak el ide az emberek, de a fesztivál sokszínűsége, hangulata is erősen vonzza a nagyérdeműt! Engem emocionális kapcsolat is fűz Velencéhez. Kölyökként vakációztam itt párszor, nemrégiben pedig a gyerekeimmel nyaraltam és a szilvesztert is évek óta itt töltjük a barátainkkal!

A fesztivál fellépőinek beosztása már szinte teljes az EFOTT honlapján, ahol a nemzetközi nevek Rita Ora, Gianluca Vacchi, Borgore és Tujamo mellett a Brooklyn Bounce-szal egészültek ki, de a szervezők elmondása szerint, ezzel közel sincs vége a meglepetéseknek.