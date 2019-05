A kínai kortárstánc sztárja Magyarországon

A kínai kortárstánc sztárja, Tao Ye 2008-ban alapította meg a TAO Dance Theatert, akik most a világhírű Numerical Series (Számsorok) című sorozatukból hoznak el két különleges alkotást Magyarországra. A május 7-én és 8-án, a Nemzeti Táncszínházban látható progresszív, kortárs 5&9 zenéjét az avantgárd zeneszerző, Xiao He szerezte.

A társulat az elmúlt 10 évben több mint 40 országban turnézott, több száz fesztiválon vett részt és világszerte hatalmas elismerésnek örvend, hiszen az egyik legkülönlegesebb kortárstánc együttesként tartják számon őket. A kínai divatipar figyelmét is felhívta magára, hiszen számos divatmárkát forgalmazó céggel, magazinnal és fotóssal dolgoztak már együtt. A kínai VOGUE magazinban eddig háromszor jelent meg a társulat, illetve a 2015-ös párizsi divat héten a TAO Yohji Yamamoto japán designer showjában, az Y3-ban működött közre.

Az 5 című darabban öt táncos szoros fizikai kapcsolatot tart fent egymással, amely a darab teljes időtartama alatt a kötél szálaihoz hasonlóan egyesíti őket. A testek összekapcsolódása és szétválása összefonódik az egymást kölcsönösen támogató mozdulatok és a testek alakzatainak folyamatos változásai révén. Úgy tűnik, hogy az összefonódó és felhalmozódó testek egy élő építményre gyakorolnak hatást, amelyen a térbeli konstrukciók és az emberi létezés korlátainak sokszínű lehetőségeit vizsgálhatjuk a maguk végtelen összetettségében. Xiao He, a zeneszerző az 5 zenéjében a Fémet,a Fát, a Vizet, a Tüzet és a Földet ötvözi. A változás és a változatlanság között zajló felszabadult játék egy szinte látható zenekart teremt, amely hibátlanul egészíti ki a tánc nyújtotta élményt.

A 9 jelentősen eltér a TAO korábbi munkáitól, és egy olyan jelenetet mutat be, amely összefoglalása, ám egyben gazdagabb interpretációja is a lezárt és befejezett “Körkörös mozgásrendszernek”, amelyet eredetileg a TAO Dance Theater dolgozott ki. A mozgó testek közötti kapcsolat kikerül ebből a rendszerből, majd ismét meghatározást kap, ezzel hozva létre azt az önmagában is azonosítható koreográfiai szótárat, amely a kilenc táncos mozgását irányítja a 9-ben. Ezek a mozdulatok a „káosz” alatt rejlő kódszerű rendszert képeznek.

