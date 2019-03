Márciusban újra WAMP!

Március 10-én több mint száz hazai tervezővel és rengeteg programmal indul a WAMP 2019-es szezonja a Millenárison. A hangsúly ezúttal a tudatos, egészséges életmódon és a slow gondolkodáson lesz, izgalmas workshopokkal, játékos programokkal és egy jótékonysági kampánnyal is készülnek a szervezők.

Felpörgetett életvitelünkben egyre nagyobb igény van a kreatív elfoglaltságokra, amelyek segítenek kiszakadni a nyüzsgő hétköznapokból. A WAMP-on több olyan workshop is lesz, ahol a látogatók megtapasztalhatják az alkotás örömét. Bánhidi Dóra, a PandArte bloggere rendszeresen tart workshopokat; a vásárra márciusban egy egészen exkluzív foglalkozással készül a Bazsalikomos kert bloggal közösen, ahol a résztvevők különleges fűszersókat és színes tárolókat készíthetnek. A ReCreativity csapata szintén várja az alkotni vágyókat: az ő standjuknál az újrahasznosítás módszerén keresztül ismerkedhetünk meg a környezettudatos szemléletmóddal.

A WAMP is részt vesz a Budapest Bike Maffia kampányában, amelyben rászoruló, elsősorban hajléktalan nőknek szerveznek gyűjtést. Kifejezetten olyan higiéniai termékek gyűjtése a cél, amelyek segítik az utcán és rossz körülmények között élők mindennapjait. A gyűjtőpont a WAMP infópultjánál lesz, a Facebook eseményben a szervezők feltüntetik, hogy milyen termékeket várnak egész nap.

A programok mellett természetesen most is a divat és a design kapja a főszerepet. Az idei első WAMP-on több mint száz designer termékei közül válogathatnak a látogatók az egyedi tervezésű ruháktól és ékszerektől kezdve a kisszériás táskákig, kiegészítőkig és lakberendezési tárgyakig. Márciusban a tervezők már a friss kollekciójukkal készülnek, így a tavaszi gardróbfrissítéshez biztosan találunk néhány különleges darabot. A táskakínálatból ajánljuk a WAMP-on most debütáló Norubag erős vászon hátizsákjait, vagy az AGNESKOVACS, Lengyel Zsuzsi és a B-Bag magas minőségű bőrtáskáit. Új ruhakollekcióval jelentkezik a NATI 100% PURE IDEA, az ARTISTA, a CAMOU, és SustiKKriszta, az ékszerek rajongói pedig Lantos Judit keramikus, az Inventino és a WAMP-on először kiállító Tia Design munkái között lelhetnek tavaszi újdonságokra.

A hónap tervezője márciusban: Szerencsés Gabó

Lágyan omló selyemruhák, elegáns blúzok, a test vonalát követő szoknyák és felsők, gyapjú- és bőrkabátok, bőrtáskák, pénztárcák, sőt ékszerek is megtalálhatók Szerencsés Gabó márkájának kínálatában. Szinte minden olyan ruhadarab és kiegészítő fellelhető nála, amire egy igényes, minden porcikájában nőies nő ruhatárában szükség lehet. Ha pedig mégsem találnánk meg a tökéletes darabot, vagy éppen nem passzol a testalkatunkhoz, Gabó örömmel vállalja egyéni igények teljesítését.