11 budapesti hely, ahol megkóstolhatod az isteni somlói galuskát

Édesszájúak, figyelem! Ebben a hónapban nemcsak bemutatunk 11 helyet, ahol villára tűzheted a híres magyar desszertet, hanem a Pörc & Prézli Étteremnek hála egy bevált, többszörösen letesztelt receptet is megosztunk veled.



Hozzávalók (10 főre)

Piskóta: 12 db tojás, 24 dkg liszt, 24 dkg kristálycukor, 4 gramm sütőpor, 2 dkg kakaópor, 2 dkg dió – csokiöntet: 3 dl víz, 8 dkg kakaópor, 1 csipet só, 5 cl olaj, 3 dkg kristálycukor – vanília krém: 1 liter tej, 5 db tojássárgája+fehérje, 1,5 dkg kristálycukor, 8 dkg vanília pudingpor, 1 darab vanília rúd – cukorszirup: 3 dkg kristálycukor, 5 cl rum, 10 dkg mazsola – 1 liter tejszínhab.

Elkészítés

Háromféle piskótát készítünk. A tojásokat szétválasztjuk, 3 részre osztjuk. Részenként 8 dkg cukorral egyneműre keverjük habverő segítségével. Ugyanezt tesszük a tojásfehérjével és egy csipet sóval. A felvert tojássárgájához hozzákeverjük óvatosan a tojásfehérjéből keletkezett habot úgy, hogy ne törjön össze. Folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a sütőpor 1/3-át és 8 dkg lisztet. A második piskótába diót, a harmadikba kakaóport keverünk, utóbbi esetén fél kanál liszttel kevesebbet kell használni. 160 fokos sütőben 8 perc alatt készre sütjük a piskótákat. Tűpróbával ellenőrizhetjük. Ha nem nyers a tésztánk, kész a piskóta.

A cukorszirup elkészítése következik. Ehhez a cukrot, vizet, és a mazsolát felrakjuk forrni. A legvégén hozzáöntjük a rumot, kihűtjük. A csokoládéöntethez összekeverjük az alapanyagokat egy tálban, lassú tűzön a kívánt sűrűségűre főzzük, szintén kihűtjük. A vaníliakrém elkészítéséhez lassú tűzön feltesszük főni a tejet. Ha felforrt, beletesszük a cukor felét és a vaníliarudat, szétvágva. Ezután a pudingot is belekeverjük, majd levesszük a tűzről. A cukor másik felével habosra keverjük a tojássárgákat, és óvatosan, folyamatos kevergetés közben a tejhez adagoljuk. Ehhez keverjük a habbá vert tojásfehérjét, amíg meleg a krém.

Ezek után rétegezzük a somlói galuskát a következő sorrendben: fehér piskóta, mazsolás cukorszirup, a krém 1/3-a, kakaós piskóta, cukorszirup, a krém 1/3-a, diós piskóta, cukorszirup, és a maradék krém. Tetszés szerint megszórhatjuk kakaóporral és durvára tört dióval. Pár órára tegyük hűtőbe, pihentetés után locsoljuk meg csoki öntettel és felvert tejszínhabbal.

Borajánló

Túllépve a klasszikus bor-étel párosításokon, mi a somlói galuskához például kevés boldogítóbb dolgot tudunk elképzelni, mint egy szépen beérett szekszárdi cabernet franc-t.

A város legjobb somlói galuskát kínáló éttermei

Mielőtt megpróbálkoznál mutatós és finom desszertünk elkészítésével, meríts ötletet a lenti éttermek valamelyikében.

A Magyar Állami Operaháztól sétányi távolságra fellelhető Pörc & Prézliről már első pillantásra kiderül, hogy a hazai ízek otthona. Ahogyan a nevéből is látszik, a modern, magyaros ételeket kínáló étterem a húsos fogásokat helyezi előtérbe, például roston sültek formájában. A Kristóf István séf vezette konyha kistermelőktől szerzi be minőségi alapanyagait, finomságai pedig jól kigondolt receptek alapján készülnek. Nincs újragondolt étel náluk, hiszen vallják, hogy a magyaros ételeket nem kell megreformálni. A minőségi alapanyagokból természetesen nem engednek. A Pörc & Prézlit hatalmas ételadagjai, krémes csirkepaprikása, élőzenés programok (a hét második részében), és a Szent András sörfőzde kézműves sörei teszik megkerülhetetlenné, már ami a főváros gasztronómiai scénáját illeti. Természetesen a magyaros ételek között a somlói galuska is fellelhető a repertoárukban.

1065 Budapest, Lázár utca 1.

A legendás Gerbeaud név egyet jelent Budapest “aranykorával”, és a magas minőségű, klasszikus kávéházi élményt juttatja eszünkbe, amihez hasonlót nem sok helyen tapasztalhatunk manapság. A Vörösmarty téri Gerbeaud 1858 óta cukrászdaként üzemel, nevét Émile Gerbeaud, az 1884-ban tulajdonosává vált svájci származású magyar cukrász után kapta. Neki köszönhető, hogy a kávéház hírnevet szerzett szerte Európában. A belső térben az arany, a fa, és a márvány dominál, már elképzelve is luxus körülményeket idézve bennünk; erről egy finom sütemény, például egy Tokaji Aszúba mártott mazsolákkal készülő, Valrhona csokoládés,tejszínes, diós linzermorzsával megszórt somlói galuska mellett te is megbizonyosodhatsz.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

A hentesüzletből húsimádók Mekkájává vált étteremben minden a húsok és a magyaros ízek körül forog. A város szívében megtalálható MészárSteak barátságos árakkal csábít kóstolásra, hogy kiváló alapanyagokból készülő ételeivel elsöprő sikert arathasson ízlelőbimbóidnál. A laza, bisztró-stílusú környezet tökéletes helyszíne romantikus randevúknak és üzleti ebédeknek is. Hosszú listányi finomság közül választhatod ki a neked legjobban tetsző fogást, közte hússal töltött palacsintával, zöldborsó krémlevessel, salátákkal, és édes chili-lime-os jércemellel. Húsimádat ide vagy oda, náluk a vegetáriánusok sem maradnak hoppon, hála például a pazar húsmentes burgereknek, és a magyaros desszerteknek, például a somlói galuskának.

1053 Budapest, Károlyi utca 11.

A pesti zsidónegyedben járva jobbnál jobb éttermekbe botlik az ember, rögtön ott van például a Macesz Bistro, ami a híres-neves Szimplától vagy a Dohány utcai zsinagógától elindulva alig pár perc alatt megközelíthető. Magyaros és zsidó fogások jól megférnek egymás mellett az étlapon, amelyen minőségi borok is helyet kaptak. Tekintve, hogy a libának kiemelt szerep jut a zsidó gasztronómiában, jó néhány belőle készült ételt (például libatepertőt, libamájkrémet, libacombot és töltött libanyakat) lehet találni az étterem gazdag kínálatában. Az édesszájúak nagy örömére desszert téren szintén erős a Macesz Bistro mezőnye, itt kapható például a város egyik legjobb somlói galuskája.

1072 Budapest, Dob utca 26.

A Búsuló Juhász 1937-es megnyitása óta gyarapítja a Gellért hegy kulináris palettáját, bár egykor a cigányzene és a város legtovább nyitva tartó bárjaként ismerték és szerették. 2010-es teljes megújulását követően a 21. századi gasztronómia citadellájává vált, szezonális étlapjain klasszikus magyar fogásokat (például gulyáslevest, mangalica karajt, és somlói galuskát) felvonultatva éhes, különleges ízeket kereső vendégei előtt. Ami az ételeket illeti, meglepő ajánlatok is akadnak a Búsuló Juhásznál, úgy mint a borjúcomb tonhalmártással, a szarvashús sütőtökös-mákos piskótával, és a sütőtök spagetti. A kivételes panoráma, a kellemes légkör és a barátságos felszolgálás a ráadás.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 58.

Baráti ebédajánlatokkal, szezonális kínálattal várnak a belváros stílusosan berendezett, kerthelyiséggel rendelkező éttermében, ahol megszínesednek a szürke hétköznapok. A főváros legnépszerűbb kertvendéglőinek egyikeként A Kert bisztró hamar a Thököly út kedvelt gyöngyszemévé vált. Napsütéses időszakban többszáz éves fák árnyékában meghúzódva élvezheted a jó időt, rusztikus bútorokkal körülvéve, a terítéken például egy művészien szervírozott somlói galuskával. A nyugodtságot sugárzó, zöldellő fűm és a madárcsicsergés szinte elfeledteti, hogy valójában Budapest központjában múlatod az időd. Mindemellett kedved szerint kísérletezhetsz náluk távoli vidékek fogásaival, mint amilyen például a kókusztejjel készülő thai leves.

1146 Budapest, Thököly út 57.

Az óbudai Csalánosi Csárda az Árpád hídtól északra, a Szentlélek téri H5-ös hév megállójától néhány perc sétányi távolságra található meg. A kerület barokk épületei által körülfogott csárda Óbuda főterén kiemelt helyet foglal el; azokból az időkből maradt hátra, amikor kis kocsmák, tavernák, és éttermek százai tarkították a környéket. Ha az időjárás is úgy akarja, a csárda kerthelyiségében fogyaszthatod el ebéded vagy vacsorád, legyen az egy adag gazdag halászlé, gulyás, vagy vaníliás fagylalttal és tiramisuval tálalt somlói galuska. Az épületben helyet foglalva sem fogsz csalódni, hiszen megtapasztalhatod a hamisítatlan csárda-hangulatot, és az élőzenés programok varázsát.

1033 Budapest, Hídfő utca 16.

1887-ben a Károlyi és az Iránya utca sarkán található épületben hozták tető alá a Centrál Kávéházat, a 19. századi kávéház-boom mai napig sikeresen üzemelő szereplőjét. A szépséges kávézót antik bútorok és rengeteg fafelület teszik különlegessé, s bár a környező épületek ügyesen elrejtik a járókelők szeme elől, bőven van okunk rá, hogy azt mondjuk: megéri keresgélni. A történelmi Centrál Kávéházban magyaros ételek is terítékre kerülnek, a hagyományok tisztelete mellett újító gondolatokat is figyelembe véve. Lakató ételeik mellé mennyei desszerteket ajánlanak, sok más mellett kókuszos panna cotta és somlói galuska formájában.

1053 Budapest, Károlyi utca 9.

A Dunacorso Éttermet évtizedek óta a Schuch család üzemelteti; az ő irányításuk alatt működött egyébként az étterem nemes gasztronómiai hagyományáról ismert elődje is. A Duna-parti vendéglátóhely a romantikus építészet egyik legkiemelkedőbb budapesti épülete, a Vigadó mellett várja a királyi szépségű Budai Várban gyönyörködni vágyó vendégeit, akik a Dunacorso híresen jó konyhájának specialitásait kóstolhatják meg. A kínálatban a magyaros konyha népszerű ételei mellett felsorakozik a előételek között szereplő házi briós, a főételek listáján kiemelt népszerűségnek örvendő tokhal tejszínes parajjal, és persze a hamisítatlan hazai ételek – paprikás csirke, kolozsvári töltött káposzta, somlói galuska, és sok más – szolgálja ki az ínyencek igényeit.

1051 Budapest, Vigadó tér 3.

A belvárosból a H5 jelzésű hévvel közelíthető meg a Duna partjához közeli Rozmaring étterem és rendezvényhelyszín, ahol a csodás Margitsziget látványa tárul a beülők szeme elé. Teniszpálya és borospince is tartozik hozzá, így azok, akik nem telnek be a laktató magyaros és nemzetközi konyhák kínálta népszerű ételekkel, más elfoglaltságokkal üthetik el az időt egy kellemes ebéd, vagy vacsora után. Hogy kicsit megkönnyítsük a választást, a ínycsiklandozó fogások végtelennek tűnő listájából ajánljuk az Óbudai húsos fazekat, desszertként pedig mi mást, mint a somlói galuskát.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.

A 2002-ben megnyitott Károlyi Étterem a Károlyi palota 17. századi klasszicista épületében kapott helyet, ahol egykor Vörösmarty Mihály és Batthyány Lajos is megfordult. Hamar az 5. kerület szépen felújított városrészének üde színfoltjává vált, amit nagyban köszönhet filozófiájának, miszerint olyan szolgáltatást nyújt, ami megfelel a régi híres és klasszikus magyar hagyományoknak. Mindezt természetesen úgy, hogy a mai európai ember számára szerethető ételeket kínál. Szezonális étlapjukon glutén- és laktózmentes, továbbá vegetáriánus és vegán ételek is szerepelnek; bármilyen főételt választasz, az étkezés megkoronázására a somlói galuskájukat ajánljuk.

1053 Budapest, Károlyi utca 16.