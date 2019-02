Tippek, hogy egyszerűen kordában tartsd a kiadásaidat

Gyakran elkap a vásárlási láz, előfordul, hogy túlköltekezed magad, és a félretett pénzed olyan haszontalan dolgokra vered el, amelyekre valójában nincs szükséged? A spórolás első lépése a tudatosság; kiadásaid csökkentésében ezért lehet segítségedre a lenti mobil applikációk egyike.

Letöltés előtt…

Javasoljuk, hogy készíts költségvetést, akár egy papírlapon, akár Excel-táblázatban, megsaccolva, hogy a rendelkezésre álló havi keretből mekkora összeget tudsz bevásárlásra, bérletre, és a számlák befizetésére szánni. Az alapkiadások után nyilvánvalóvá fog válni, mi marad például a szórakozásra, ruhák vásárlására, és más extrákra.

A neked való applikáció…

Számtalan hasznos mobil alkalmazás létezik, csak választanod kell. Kiadásaidat rögzítheted például a KOIN nevű, magyar fejlesztésű, ingyenesen elérhető alkalmazás segítségével, ami tételesen megmutatja, mire mennyit költöttél az adott napon, és természetesen havi bontásban is áttekintheted a költségeidet. Az összegeket kategóriákba rendezve tudod felvinni, fotókat is feltölthetsz. Kiadásaidat az „Egyenleg” menüpontra lépve figyelemmel követheted százalékos bontásban is. További előnye, hogy minden adatot le tudsz tölteni Excel formátumban.

Hasonló elven működik a professzionális pénzkezelő/követő AZV Money is. Szintén ingyenes, szintén lehetőséget ad rá, hogy kezedbe vedd a pénzügyeidet és megtaláld, miben kellene összeszorítanod a nadrágszíjat. Bármelyik alkalmazást választod, tudatosabb vásárló válik belőled, és valószínűleg arra sem lesz több példa, hogy kenyéren és vízen élve kelljen átvészelned a hónap végét.

Aztán ott van a Cozi. Ez az alkalmazás bevásárló listával segít a spórolásban. Előre megtervezheted a heti menüt, és egyszerre be tudod szerezni a hozzávalókat, ami egyrészt időt, másrészt pénzt takarít meg neked. Utóbbi például azért lehetséges, mert ha ritkábban kell szupermarketbe menned, kisebb az esélye, hogy elcsábulj, és a listától eltérő, nem létfontosságú tételekre költs, ráadásul azt se felejtsd el, hogy ha valamit nagyobb mennyiségben szerzel be, sokszor engedményes árat kérnek érte az üzletben.

Nyilván ezer más appot javasolhatnánk még, a lehetőségek tárháza tényleg mondhatni végtelen. Nézelődj a neten, keresd meg a neked legmegfelelőbbet, és lassan, de biztosan érzékelni fogod a változást a pénztárcádban és a bankszámládon is.

+1 tipp

A környezetünkben vannak páran, akik egyszerű “trükköt” alkalmaznak a spórolásra. Elhatározzák, hogy bizonyos ideig minden 100, vagy 200 forintos érmét perselybe tesznek, ami napi szinten alig észrevehető összeg. Így próbálják kisakkozni álmaik megfizethető, de nem feltétlenül olcsó tárgyának árát. Abban az esetben is alkalmazhatod ezt a tippet, ha például pizzapénzt gyűjtenél. Tudod, sok kicsi sokra megy!