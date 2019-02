The Dire Straits Experience – A legenda tovább él…

A legendás Dire Straits dalok, az ikonikus zenekar öröksége 2019. április 4-én újra élőben csendül fel a The Dire Straits Experience előadásában, a Papp László Budapest Sportarénában.

Negyven év telt el azóta, hogy a rádiókban világszerte először hallhattuk a Sultans of Swing kezdő sorait. Ahogy múlt az idő, megismerhettük a fantasztikus gitárost és dalszerzőt Mark Knopflert, és azt, amiből egy zenei univerzum lett: a Dire Straits zenéjét.

A Dire Straits feloszlása óta több mint 25 év telt el, ám számos olyan kompozíciót és zeneművet hagytak hátra, amelyek a rock virágkorában születtek. Ha valami, hát az ő hírnevük csak nőtt az idő előrehaladtával. A több mint 120 millió eladott album eladásai folyamatosan növekszenek, ahogy világszerte újabb és újabb fiatal rajongók fedezik fel zenéjüket, és csatlakoznak a zenekar követőihez.

A két évtizedes kihagyás utána – és az az iránt jelentkező egyre növekvő igény miatt, hogy újra élőben hallhassuk a rock történetének egyik legdrámaibb zenéjét – a Dire Straits tagjai, Alan Clark, Chris White és Phil Palmer 2011-ben megalakították a The Straits zenekart a Royal Albert Hallban tartott jótékonysági koncertre. Mivel Knopfler hihetetlenül sikeres szólókarrierbe kezdett, ezért Alan Clark Terence Reis dalszerzőt kérte meg, hogy Knopfler távollétében legyen a zenekar frontembere. Három és fél évvel később a The Straits feloszlott, ám addigra a zenekar 25 országban, több mint 150 koncertet adott.

Később meghívást kaptak egy új-zélandi és ausztráliai koncertsorozatra, így Chris White és Terence Reis ismét elkezdtek együtt dolgozni, ekkor már a The Dire Straits Experience nevű formációban, és az Egyesült Királyság legkiválóbb zenészei csatlakoztak hozzájuk. A rock legendái közül olyan emberekkel dolgoztak együtt, mint Mark Knopfler, David Gilmour, Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, David Bowie, Mick Jagger, Tina Turner, Van Morrison, Tom Jones és Sheryl Crow.

Chris White a ’80-as évek elejétől kezdve filmzenéken dolgozott együtt Mark Knopflerrel, s 1985-ben csatlakozott a Dire Straitshez a rekordot döntő Brothers In Arms világturnéra. Ennek része volt a Live Aiden való fellépésük, később pedig Nelson Mandela 70. születésnapi koncertje 1988-ban. Játszott az utolsó Dire Straits albumon, az „On Every Street”-en, és részt vett a két éven át tartó világturnén, aminek keretében felvették az „On The Night” című albumot és DVD-t. Megtapasztalta, hogy a közönség miként fogadta az igazi Dire Straits show-t, melyre ma is szeretettel emlékezik vissza.

2019. április 4-én a Papp László Budapest Sportarénában Chris White, Terence Reis, Tim Walters, Simon Carter, John Maul, Paul Geary, Andrew Hawkins, Rob Taggart előadásában újra átélhetjük és részesei lehetünk a Dire Straits csodájának.

Jegyeket ide kattintva tudsz vásárolni