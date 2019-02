Még 5 hely, ahol 1000 forint alatt ebédelhetsz a Kálvin tér környékén

Költségkímélő megoldást keresel a belvárosban? Korábbi listánk folytatásaként további 5 helyet ajánlunk, ahol 1000 forint alatt szerezheted be az ebéded.

Aktuális heti étlapja alapján lélekmelengető levesek (kapható csészében vagy tálban is, az adag nagyságától függően), finom főételek, és desszertek közül választhatsz a Baross utcai Fecske Presszóban. A főfogások általában 825 forintba kerülnek, de ha nagyobb étkű vagy -picit átlépve az 1000 forintos limitet-, 295 forinttól választhatsz mellé levest , és/vagy desszertet. A heti menüt itt találod.

Mióta először jártunk a Vámház körúti LEVES.-ban, megváltozott a levesekhez való hozzáállásunk. Húsos, és hús nélküli alternatívákat ajánlanak, alkalmanként 4 félét, ráadásul különböző feltéteket is lehet kérni. (Van tejberizs is!) Intenzív ízeikkel minket újra meg újra elcsábítanak, és ha éhesebbnek érezzük magunkat, egy kicsi szendvicset is kérünk, afféle második fogásként. Mindez összesen 850 forintba kerül.

Egy laktató, ízletes menüért a hideg ellenére is megéri elsétálni a Bródy Sándor utcai Bécsiszelet Étterembe. A változatos napi ajánlat 11.30-tól 15.30-ig elérhető, és nem kerül többe, mint 870 forint. Kérheted házhozszállítással is, februárban 10% kedvezménnyel! Az akciós kódot (bécsifarsang) ne felejtsd el bemondani a telefonos rendelésednél, vagy jelezd írásban a Facebookon!

Miután kipróbáltad a Bécsiszeletet, adj esélyt a szintén Bródy Sándor utcai TWINZ Sandwichbárnak is. Egyedi recept alapján készülő, isteni (és laktató!) bagel szendvicsek sora várja, hogy leteszteld őket, nagyjából 980 és 1080 forint közötti áron. Plusz pont, hogy idén vegán és gluténmentes alternatívákkal egészítették ki az étlapot. Ha feldobnád az ebéded, frissítő smoothie-k és shake-ek, kávékülönlegességek, organikus teák, és friss juice-ok közül választhatsz.

Az Egyetem téri étterem titkos receptjeikből izgalmas ízkombinációk születnek, kínálatukban falafel, sabich és hummus saláta mellett számos ínycsiklandó finomságra csaphatsz le 1000 forint alatt. A hummus tálakért kicsit jobban a zsebedbe kell nyúlnod, de ha kalkulálsz a 10%-os diákkedvezménnyel, talán csak minimálisan fogja meghaladni a végösszeg a kereted. (A részletekről tájékozódj előre.) Éljen a csicseriborsó és az egészséges táplálkozás!