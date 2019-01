6 hely, ahol 1000 forint alatt ebédelhetsz a Kálvin tér környékén

A Funzine főhadiszállása a Kálvin téren van, elég sok ebédelésre alkalmas helyet kipróbáltunk már a környéken. Ezért nekünk elhiheted, ha azt mondjuk, vannak még a pénztárcakímélőnél is pénztárcakímélőbb opciók, például ha maximum 1000 forintot szánsz a napi ebédedre. Kollégáimat idézve kis étkűeknek tökéletes lehetőségek az alábbiak.

A Vámház körúti Bödön kifőzde azért vált az egyik kedvenc ebédbeszerző helyemmé, mert sokféle étel közül lehet választani náluk. Ha úgy indulok el az irodából, hogy nem tudom, mit ennék szívesen, többnyire feléjük veszem az irányt. A levesek, köretek, egytálételek és desszertek közül általában a köret-hús vagy fasírt kombinációt variálom. Előbbiből kisadagot szoktam kérni elvitelre, és szerintem így sem spórolnak vele, ellenben én megúszom, hogy 1000 forint fölé ugorjon a számla végösszege. (A napi ajánlatokat itt találod.)

Szerintem isteni gyrost lehet kapni a Kálvin téri étteremben, ahol mostanában egyre gyakrabban megfordulok. Kezdetben a tálukkal próbálkoztam, ami nekem talán már kicsit sok volt, mégsem tudtam megállni, hogy ne pusztítsam el az egészet egy ebéd alkalmával, mert annyira ízlett. Szerencsére kérhető pitában (benne burgonyával), és ez pont akkora adagot jelent, amivel meg tudok birkózni, ráadásul az ízek is tökéletesen összeérnek benne. Bőven belefér a 800-900 forintos keretbe.

A Rukkola színes, fehér dobozba csomagolt salátáit is nagyon szeretem, és mivel hatalmas pesto rajongó vagyok, személyes kedvencem a zöld pesto & tészta verzió, amit „Zöld” néven lehet kérni. Személy szerint a napraforgómaggal megszórt, penne tésztás, spenótlevelekre pakolt salátával mindig jóllakom, az ára pedig épp annyi (990 forint), hogy fizetéskor 1000 forint alatt maradok.

Ha pár évvel ezelőtt megkérdeztek, azt mondtam, nem vagyok nagy leveses. Viszont mióta jártam a Vámház körúti LEVES.-ban, változott a levesekhez való hozzáállásom. Húsos, és hús nélküli alternatívákat ajánlanak, alkalmanként 4 félét, ráadásul különböző feltéteket is lehet kérni. (Van tejberizs is!) Intenzív ízeikkel engem elcsábítottak, és ha éhesebbnek érzem magam, egy kicsi szendvicset is kérek, afféle második fogásként. Mindez összesen 850 forintomba kerül.

A Királyi Pál utcában, a sarki DM-től kb. 1 percnyire találtam rá a húst zöldségpogácsákra cserélő hamburgerezőre, ahol sem mesterséges tartósítószer, sem ízfokozók, színezékek, vagy állati eredetű alapanyagok nem kerülnek az ételbe. 5 szimpla és 5 dupla burger között lehet választani, amelyeket igény szerint búzás, gombás, vagy zabpelyhes zöldségpogácsával készítenek el. Nagyon finomak! Nekem elég a szimpla verzió, ami után meglepően sokáig nem vagyok éhes. A választott hambitól függően 890-990 forintot fizetek érte. (A dupla kb. 1400-1500 forint.)

Az irodához legközelebb fellelhető ebédlelőhely talán a Cserpessbe, legalábbis nekem, mert néha másra sem vágyom, mint egy jó szendvicsre. A Cserpessbe Kálvin téri egységében többféle alap “bucit” (zsemlét, bagelt, stb.) lehet látni a pultban különböző feltétekkel, zöldséges és felvágottas lehetőség is akad. Ha azok közé tartozol, akiknek egyszer-egyszer elég egy nagyobb szendvics ebédre, 1000 forint alatt biztosan találsz náluk fogadra valót.