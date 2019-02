Készülj stílusosan a Valentin-napra

A 15 éves Antropos.hu kulturális online magazin 2019-ben is megrendezi az Art&Design Market elnevezésű divat, design és művészeti vásárt, amelyet február 9-én szombaton, ötödik alkalommal tart. A rendezvény idén már a külön teremben, divatbloggerekkel közösen szervezett Gardrób-vásárral is kiegészül.

Február 9-én készülj a Valentin-napra: ajándékozd meg szerelmedet divatos, egyedi tervezésű kiegészítővel, vagy lakberendezési tárggyal. A kiállítók, illetve árusítók között számos divattervező, kiegészítő-tervező, kézműves, ötvös/ékszer-készítő, festő, grafikus, digitális művész munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók, akár el is beszélgethetnek az alkotókkal, és ami a legjobban tetszik, azt meg is vásárolhatják. A fedett és fűtött helyszínre a belépés továbbra is ingyenes.

10:00-18:00 között nyitva tartó vásáron nem csak nézelődni, vásárolni lehet majd, hanem ékszerkészítő workshopon is részt venni, és kerekasztal-beszélgetéseket hallgatni divatról, designról, kultúráról.

A szervezők várják tervezők, kiállítók, árusok jelentkezését a market@antropos.hu címen.

A következő Art&Design Marketet március 9-én szombaton rendezik meg.