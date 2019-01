11 étterem, ha megkóstolnád a város legjobb hortobágyi húsos palacsintáit

A Gettó Gulyásnak hála nemcsak beszélünk a legjobb hortobágyi húsos palacsinta budapesti lelőhelyeiről, hanem receptet is hoztunk. Készítsétek el otthon, vagy vegyétek szemügyre lenti étteremajánlónkat!

Hozzávalók 4 személyre:

80 dkg borjúcomb, 10 dkg libazsír, 5 dl tejfel, 2 dkg liszt, 20 dkg vöröshagyma, 15 dkg zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, 2 dkg pirospaprika, 1 dkg só

8 darab vastag palacsintához:

3 dl tej, 1 dl szódavíz, 40 dkg liszt, 4 db tojás, 2 e.k. olaj, 3 csipet só

Elkészítés:

Borjúhúsból és a zöldségekből ízes pörköltet készítünk, majd amikor a hús majdnem megpuhult, azt kiszedjük levéből, apróra vagdaljuk és zsírjára pirítjuk. Ezután hozzáadjuk a pörköltlé felét, 1-2 kanál tejfelt még, és azzal pároljuk puhára. Míg a hús rotyog, összehabarjuk a felszódázott tejet a tojásokkal, sózzuk, majd a liszttel és az olaj felével apránként simára keverjük. A híg tésztát befedjük, fél órát állni hagyjuk. Olajjal kikent serpenyőben 8 vastagabb palacsintát sütünk, és ha kész, letakarva melegen tartjuk.

A megsütött palacsintákat a kész vagdalékkal vastagon megkenjük, a széleit behajtva táskákat hajtunk, majd tűzálló edénybe téve sütőben őket megforrósítjuk. Eközben a szaft másik felét lisztezett tejfellel dúsítjuk, lassan felforraljuk, utána alaposan átszűrjük. A tányérra szedett palacsintát nyakon öntjük az így elkészített paprikás mártással, hozzá tetszés szerint tejfelt csorgatunk, és forrón tálaljuk.

Borajánló:

Fahordós érlelésű, rubinvörös, száraz egri bort ajánlanak az étel mellé.

A legjobb lelőhelyek

Gettó Gulyás

A magyaros ételek legjavát kínálja a fenti receptet biztosító Gettó Gulyás, ahol semmiből nincs hiány, ami egy igazán jó fogáshoz, vagy éppen amellé kell. A Wesselényi utcai étteremben a hagyományos hortobágyi húsos palacsintával olthatod éhséged, de vegetáriánus verzióval is készülnek mindazok számára, akik húsmentes alternatívát keresnek. Természetesen a jó öreg savanyú uborka, és a tormás cékla sem hiányozhat a repertoárból. Az egyébként mennyei ízeket csupán a fenséges illatok képesek felülmúlni.

1077 Budapest, Wesselényi utca 18.

Korhely

Különleges helyet foglal el szívünkben Rákóczi Feri étterme, a Korhely. A népszerű rádiósnak sikerült ugyanis olyan helyet teremtenie, ahol a harmónia, szeretet, és figyelmesség hármasa remek házias ételekben ölt testet. A hétköznaponként déltől 15.00 óráig elérhető ebédmenüben kétféle leves, 5 főétel és 2 desszert közül választhatsz, míg az étlap kínálata (rajta a vasserpenyőben tálalt, kakaspörköltből készített hortobágyi húsos palacsintával) egész nap elérhető.

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 7.

Pörc & Prézli

A Magyar Állami Operaháztól kőhajításnyira található étteremben minden a hús és a szalonna körül forog. A Kristóf István séf vezette Pörc & Prézli újragondolt magyaros ételek helyett a gondosan elkészített, minőségi alapanyagokra fekteti a hangsúlyt, kizárólag a legjobb összetevőket tartalmazó fogásokat tűzi étlapjára, így a hortobágyi húsos palacsinta is tradicionális recept alapján készül náluk. Esténként élőzenével dobják fel a vacsorád.

1065 Budapest, Lázár utca 1.

Két Szerecsen

A Korhelytől nem messze, a Nagymező utcában szintén hódolhatsz a magyar gasztronómia iránti szenvedélyednek. Amellett persze, hogy nemzetközi fogásokkal találkozhatsz az étlapon. A Két Szerecsen új szintre emeli a modern és tradicionális ételek kombinációját, s közben a párizsi bisztrók ízvilágába kalauzol a legújabb gasztronómiai trendek szerint. Az ételkiválóságok mellett megízlelheted különleges hazai és külföldi boraikat is.

1065 Budapest, Nagymező utca 14.

Náncsi Néni Vendéglője

A fővárosi nyüzsgésnek nyoma sincs a Hűvöshegyen fellelhető Náncsi Néni Vendéglőjében, amelyet az 56-os és 61-es villamossal, valamint a gyermekvasúttal is megközelíthetsz. A Schädler család üzemeltette magyaros étterem vonzerejét otthonos berendezése, piros-fehér kockás terítői, és a nagymamák semmihez sem fogható, szeretettel készített ételei jelentik. Náncsi Néninél csirkehúsból készül a híres töltött palacsinta, ami nem az egyetlen kihagyhatatlan tétel az étlapon. Ha ott jársz, kóstold meg a vasárnapi húslevest, a harcsapaprikást, és a túrógombócot is!

1029 Budapest, Ördögárok utca 80.

Aszú

Ahogyan a nevéből kikövetkeztethető, az Aszú étteremben Tokaj finomságai kerülnek terítékre. A kézzel készített, faragott fafelületekkel díszített belső tér különleges hangulatot teremt, a kellemes miliőt pedig kivételes kulináris élményekkel tudják fokozni. Kínálatukban tradicionális ételeket sorakoztatnak fel, valamilyen formában azokba csempészve az egyedülálló tokaji borok varázsát. Nyáron akár tágas teraszukon fogyaszthatod el a csirkepaprikást vagy a hortobágyi húsos palacsintát, amit isteni tejfölhabbal szervíroznak.

1051 Budapest, Sas utca 4.

Börze

A Börze szerencsésnek mondhatja magát, mert jelentős építészeti remekművek között töltheti nyüzsgő mindennapjait. A tágas 5. kerületi étterem belső dizájnjában a fehér márvány dominál, amit fehér falak, és aranyszínű csillárok tesznek még különlegesebbé. A művészien tálalt ételekről is megéri pár szót ejteni, hiszen amellett, hogy a hibátlan prezentálás miatt szinte bűn elfogyasztani őket, egytől egyig mennyei ízkavalkádot teremtenek a tányéron.

1051 Budapest, Nádor utca 23.

Magyar QTR

A legnépszerűbb nemzetközi konyhájú éttermek egyike a Magyar QTR, ahol a Magyar ételeknek is bőven jut hely az étlapon. A Duna mellett fellelhető étterem helyi kézműves borkínálatával, tradicionális technológiák alapján elkészített gyümölcspárlataival, és kivételes fogásaival (is) levesz a lábadról, az ételek mellé járó csodás panorámáról már nem is beszélve. Változatos ajánlataikat tekintetbe véve állítják: náluk mindenki megtalálja a fogára valót.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

21 A Magyar Étterem

Szívesen megkóstolnál néhány újragondolt magyar ételt? Ha a várnegyedben sétálgatva ér utol az éhség, a 21 A Magyar Étterem – egészségtudatosság elveit figyelembe készített – finomságai közül szemezgetve biztosan nem nyúlsz mellé. Legyen szó bármilyen könnyed fogásról, a tradicionális ízvilágról nem kell lemondanod. A helyi termelőktől beszerzett alapanyagokból XXI. századi technológiával készülnek az autentikus hatású ételek, és tudd, hogy bármit választasz, elalélnak majd az ízlelőbimbóid.

1014 Budapest, Fortuna utca 21.

Ramazuri Bistronomy

2017-ben nyitották meg a Ramazurit, amit előszeretettel ajánlunk a gasztro-turisták figyelmébe. A Budai vár közvetlen közelségében található étterem barátságos környezetben kínálja bisztró stílusú ételeit, s bár az étlap rövid, annál kielégítőbb. A legmodernebb konyhatechnológia és népszerű gasztronómiai trendek alkalmazása mellett ínycsiklandó magyar klasszikusokat, és izgalmas nemzetközi fogásokat lehet kapni náluk. Ahogyan népszerű turistalátványosságaink, a Ramazuri ínyencségei is lenyűgözőnek ígérkeznek.

1014 Budapest, Úri utca 30.

Lakatos Műhely

A kedvenc helyünk a Hold utcai piacon nem más, mint Lakatos Márk ízig-vérig magyaros étkezdéje, a Lakatos Műhely, ahol rusztikus fatálcán, és mini piros fazekakban érkeznek a kikért tradicionális ételek. A Lakatos Műhely kínálata minden nap változik, finom magyar fogásokban azonban soha nincs hiány: különleges kolbászok mellett természetesen hortobágyi húsos palacsinta is kapható alkalmanként. A napi menüről tudj meg többet Facebook oldalukon.

1054 Budapest, Hold utca 13.