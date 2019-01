Az unalomnak nincs helye! – Hétvégi programajánló 01. 17. – 01. 20.

Ismét elérkeztünk egy újabb hétvégéhez, ami nem maradhat programajánló nélkül. Bulik, kultúra és a legmenőbb workshopok egy helyen – hétvégi programajánlónkat olvassátok.

Csütörtök – január 17.

A TISZTA UDVAR RENDES HÁZ táblácskának különösen vidéken volt jelentős a társadalmi elismertsége. Kelet-magyarországi falusi környezetem is hasonló ideált követett, azonban a szegényes elemekből építkező, úgymond „összetákolt” esztétika a jellemzőbb még mindig. Munkáim e közeg esszenciájából építkeznek, melyek most a Deák palota „tiszta udvarában” mutatnak erős kontrasztot és játékos párbeszédet. A Fashion Street gyönyörű épülete világ vezető cégeknek ad otthont, a jelenlegi kiállítással pedig egy periférián lévő, kelet-magyarországi közeg vizualitásából merít.

Mindenkinek van valami rejtegetnivalója. Az operatív munka során az lesz sikeres, aki feloldódik és hiteles marad a különböző szerepekben: a privát életben nem kelt gyanút, megnyeri magának a célszemélyt, és a tartótisztje is megbízik benne. Hatvanas évek, Magyarország. Az állambiztonság figyelteti Michael Besenczyt, a magyar származású, angol férfit, aki filmrendezést tanul a Színház- és Filmművészeti Főiskolán: alapos a gyanújuk, hogy a vendéghallgató az angol hírszerzésnek kémkedik. A róla jelentő megfigyelők feladata: alakítsanak ki mély, bizalmas, akár erotikus kapcsolatot a célszeméllyel, és szállítsanak róla kompromittáló információkat. Bármennyire jól teljesítsenek is, az informátorok sem bújhatnak.

Merülj el a legújabb cseh kisüzemi sörfőzdék söreinek világába, ismerkedj meg az újhullámos lágerekkel és ale-ekkel! Január 17-én, a Hetedik Lépcső sörözőben elindítjuk rendszeres sörkóstolóinkat, amelyeken alkalmanként 12 cseh kézműves sört fognak bemutatni.

A PsyPorn egy psyberpunk zenét játszó zenekar Budapestről. Debütáló lemezük december 22-én jelent meg PARADOX ISLAND címmel. Az élő performanszukra jellemzőek az átszellemült dallamok és színes hangzásvilág, mely mély és imbolygó basszusokkal és utaztató ütemekkel párosul. Az improvizatív koncertjeiken projekció öleli körbe a triót, ezzel a közönséget egy pszichedelikus utazásra invitálva a psyberpunk világba.

Péntek – január 18.

A kiállításon szereplő közel 600 műtárgy az iparművészet minden ágát képviseli, kiegészítve festményekkel és Ráth György gyűjteményének érdekes darabjaival. Több, most restaurált tárgy – állapota miatt – eddig nem szerepelt kiállításon. Közülük elsősorban a csillárok nyújtanak fenomenális élményt. Ráth szellemiségének megfelelően a villában a régmúlt és a jelen alkotásai együtt lesznek jelen, hiszen két kortárs üvegművész szecesszió-ihlette művei szintén helyet kaptak a kiállítótérben. Terveink szerint a soron következő időszaki kiállítások egyaránt bemutatnak majd történeti és kortárs műalkotásokat egyaránt.

Ady Endre halálának centenáriumán Buda Attilaval, Zeke Zsuzsannával és Herczeg Ákossal, a Várad, Holnap, Ady lapszám szerzőivel beszélget Pataky Adrienn szerkesztő. Utána a Resti Kornél ‘Eredetimegjelöléssel ellátott’ Zenekartól hallható néhány vers megzenésítve. Az Irodalmi Magazin lapszámai az esemény ideje alatt a helyszínen megvásárolhatók.

Ismételten a Kazinczy utcába varázsolják Kuba nyughatatlan pezsgését, ezzel együtt pedig importálják a legforróbb fenékzárós slágereket és legpiszkosabb táncmozdulatokat, amiktől tuti szerelembe estek! Tüzes virtus, fülledt hangulat, #magas pulzusszám, szívdöglesztő dallamok, whisky, szivar és minden, ami Kuba! Ez a #highlife – Represent, Cuba! 🇨🇺

Szombat – január 19.

Téli dűnék, forralt bor, Gasztrosétány farsangkor! Gyere ki Etyekre és élvezd a téli időszak hangulatát, gőzölgő italokkal, toros ételekkel és jó hangulattal – kóstolj bele a vidék ízébe! A pikinken megannyi borászat legjobb borait kóstolhatod meg, és természetesen éhezned sem kell: rengeteg finomsággal várnak majd.

Termelői piacz a Tabán legöregebb házában, a Czakó Kertben, minden szombaton 8-tól 14 óráig. Az ország legjobb termelői hozzák el portékáikat hétről hétre: a jobbnál jobb zöldségek, gyümölcsök, sajtok, húsfélék mellett lesznek virágok, vadon termő gombák (ha teremnek) és más különlegességek is a kínálatban. A piac ideje alatt a termelői finomságokból készült reggelivel és ebéddel vár a Czakó Kert chefje. Igazi provence-i életérzés hétvégenként, Budán.

Kinek ne lenne olyan ruhája, amit kinőtt, vagy egyszerűen csak nem hord, de kidobni nincs szíve? Nincs más dolgotok, mint elvinni ezeket a ruhákat, de vihettek cipőket, ékszereket, sőt táskákat is. A gardróbvásár nagyszerű lehetőség, hogy kicsit nézelődj, vásárolj szeretteidnek az újrahasznosítás jegyében. Ki mondta, hogy csak új ruhákban lehetsz divatos? Frissítsd fel a téli gardróbod fillérekből!

Vadonatúj helyszín mutatkozik be Etyeken, a Plus 52 Event&Gastro Hall. Ebből az alkalomból randevúzik itt először a füst és a buborék. A házigazdák jó ismerősök, a forró Greenegg-ek, Pitbox-ok, Tandoor-ok, Yakitori-k mögött Stoller Márton, grillmester, és Czinege Tamás, gastro showman. A pörgő bakelitek mellett habzik majd a pezsgő, pezseg a habzó. A forraltbor mellett pohárba kerül a helyi és nemzetközi buborékos italok színe-java. Kutyabarát esemény.



Elmúlt a karácsony, lebontottad, elcsomagoltad a karácsonyfát és úgy érzed betöltetlen űr tátong a szívedben, az életedben és a lakásodban? Mi tudjuk a megoldást! Gyere el 2019. január 19-én a Vasmacska KávéZooba és ismerkedj meg a Noé Állatotthon Alapítvány gazdikereső cicáival, biztosan megtalálod akire vágytál, aki eddig annyira hiányzott az életedből!

Felix Van Groeningen, az Oscar-jelölt Alabama és Monroe rendezőjének első angol nyelvű filmje, amely az Uránia vásznán január 19-én premier előtt látható, szokatlan nézőpontból mutatja be a drogfüggőséget. A filmben nem csak a beteg, de a közvetlen hozzátartozók nézőpontját is megismerjük. A Csodálatos fiú egyszerre két bestseller, David és Nic memoárja nyomán készült.

Ha szereted Boban Marković-ot, Shantelt vagy Goran Bregović-ot, akkor ez a buli neked szól. Fülbemászó balkán dallamok az egész estés tánchoz és őrülethez! Az est királyai a rézfúvósok lesznek. Szóval kedves barátaim, Disko Partizani nameg alkohol Bubamarával!

Marco Sterk aka Young Marco aka “Az Ember Akinek, Ha Kedve Szottyan A Last Christmas-szel Zárja a Szettjét, Júliusban” nem először látogat Budapestre, és eddig mindig kíméletlenül megtáncoltatott minket. Annak, hogy harmadszorra is ködös szemekkel fogunk az első sorban táncolni az az egyszerű oka, hogy az a célkitűzése, hogy mindenképp furcsa, obskúrus, szokatlan trackekkel fog bulit csinálni, kéz a kézben jár azzal, hogy ez utánozhatatlanul jól megy neki. Varázsolódtunk már rá a Larm hőskorában, eggyé váltunk a csűrrel a Kolorádón és most a Toldiban fogunk extra hangrendszerrel a Stílus Határok Nélkül című játékában részt venni és sütkérezni a house, afro, tribal, dub, italo, new wave, techno, disco és ki tudja még milyen egzotikus dárgakövek fényében.

Vasárnap – január 20.

Tanulj meg te is varrni varrógéppel 4 óra alatt, tapasztald meg, hogy milyen egyszerűen készítheted el otthon is a saját “hulladékmentesítő”, mosható dolgaidat. A workshop végére elkészülsz az első magad által készített vászontáskáddal és átlátszó zsákoddal.

Január 20-án ránk köszönt a Tu Bisvát, azaz a zsidó hagyományokhoz kötődő fák ünnepe. A Tálmudban, Ros Hásáná traktátusban “a fák újéve” néven szerepel, s eszerint ezen a napon dől el, melyik fa fog fejlődni, nőni, dús gyümölcsöt hozni, és melyik sorvad, fonnyad el, melyiket tépi ki a vihar. Tu Bisvátkor olyan gyümölcsöket szokás fogyasztani, amelyeket már a Tóra is megemlít; szőlőt, fügét, datolyát, gránátalmát, olajbogyót. Napjainkban az ünnep a természetvédelem fontosságára is emlékeztet, s világszerte számtalan facsemetét ültetnek el ezen a napon.

A fotóképregény válogatással egy olyan műfaj történetét ismerheted meg, mely kicsit megkésve – de az európai trendeket szorosan követve – jelent meg Magyarországon a 60-as években, majd a rendszerváltást követően szinte teljesen feledésbe merült. Egy olyan fiatal műfajról van szó, amelynek még az elnevezése sem rögzült végérvényesen; a magyar nyelvben a „fotóregény”, „fényképregény” verziók is felbukkannak, míg az angolban egyaránt megjelenik a „photonovel”, „photo comics” vagy az olaszból átvett „fumetti” elnevezés. Kutatás sem jelent meg még a témában magyarul, így a kiállítás egyben a további tanulmányok megalapozása is kíván lenni.

Posztoljak vagy ne posztoljak? Ha igen, akkor mit és hova? Milyen formában? Milyen gyakran? Milyen minőségben? A workshopot Tóth Mátyás tartja, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett master diplomát jazzgitár szakon. 2014-ben kezdte el Youtube-csatornáját, aminek jelenleg 58.000 feliratkozója van. Az elmúlt években számos tapasztalatot szűrt le és gyűjtött össze a csatorna működtetése, illetve zenekarok online jelenlétének alakítása közben – és ezeket most nagyon szívesen megosztja bárkivel.