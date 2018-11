Idei legnagyobb klubkoncertjére készül a Fran Palermo

Igencsak mozgalmas évet tudhat maga mögött hazánk elsőszámú jungle-rock zenekara, a Fran Palermo, aminek egyik legfontosabb mérföldköve a november 17-én az Akvárium Nagyhalljában megrendezésre kerülő nagykoncertjük, ami számtalan meglepetést tartogat. Az este egyébként a Budapest Showcase Hub záróeseménye is.

Idén áprilisban az A38 Hajón ünnepelte hatodik születésnapját a Fran Palermo, majd túlzás nélkül végigturnézták a nyarat, megfordultak tulajdonképpen minden lényeges fesztiválon, többek közt a román Electic Castle-n, de megjárták az egyik legjobb környékbeli szakmai konferenciát, a Waves Viennát is. Mindeközben megjelent az indexes Szőke Barna és Szilli Tamás dokumentumfilmje a frontember Henri Gonzóról. A 45 perces anyagba több mint másfél évet sűrítettek bele az alkotók, a felvételt pedig először a Bánkitón, majd egy teltházas Toldis vetítésen mutatták be. A hatalmas sikerre való tekintettel a film november 1-től online is elérhető.

Ha mindez nem lenne elég a srácok a napokban tértek vissza négyállomásos lengyel turnéjukról, de a java még csak most jön! A konvenciókat mindig is kerülő, zenei motívumait a lehető legszélesebb skáláról – az indie-től az afropopig – válogató Fran Palermo ugyanis a 2018-as év legvadabb bulijára készül november 17-én az Akváriumban. A zenekar utoljára nagyjából egy éve játszott a Nagyhallban – többek közt ennek sikerét és jelentősségét is megörökíti a Henri dokumentfilm -, az előző koncerthez képest viszont rengeteg újdonsággal készülnek. Kezdjük azzal, hogy a Fran Palermo teljes gőzzel dolgozik harmadik nagylemezén, így valószínűleg utoljára láthatjuk a fővárosban őket, mielőtt stúdióba vonulnak.

„Még sok mindent nem árulhatok el a jövő tavaszra tervezett albumról, de az már biztos, hogy a Crocodile Juice Bar címet viseli majd. Illetve az anyag mentora Tövisházi Ambrus (Erik Sumo Band, Péterfy Bori & Love Band), akinek a neve garancia a minőségre. Az eddigi visszajelzések alapján úgy tűnik, az új anyaggal bőven felülmúljuk önmagunkat.”

A legelső ízelítőt tehát november 17-én kapjuk az anyagból, ahol két vadonatúj, eddig sosem hallott dal is felcsendül majd. Ebből az egyik a Demons On the Beach, amihez a tervek szerint decemberben egy videoklip is érkezik, amit Henri kreatív rendezése mellett a Halasi Bálint és a Piros névre hallgató animációs csapat gyárt. A szemfülesek pedig már találkozhattak a kisfilm főszereplőjével, a különc kalapos figurával a Fran Palermo néhány másodperces promóanyagaiban.

Látványban is bőven magukra licitálnak, hiszen a Henri saját keze által gondosan összeválogatott háttérvetítésen túl Marco Riedel fénytechnikus lámpái érkeznek egyesen Berlinből, külön erre az eseményre – a vizuális orgazmus tehát garantált.

A folyamatosan felfelé ívelő Fran Palermo-történet megkerülhetetlen mérföldköve tehát a november 17-i koncert, ami nem mellesleg a zeneipari szakembereket tömörítő Budapest Showcase Hub fesztivál záróeseménye is. A Franpi mellett színpadra áll román elektro-szcéna egyik legfontosabb zenekara, a Golan is.

